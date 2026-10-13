Barga si prepara alla tariffa corrispettiva dei rifiuti: sperimentazione da gennaio

Il Comune di Barga si avvicina all’introduzione della tariffa corrispettiva dei rifiuti. In questi giorni sono infatti in distribuzione le lettere informative rivolte a tutte le utenze del territorio (domestiche e non domestiche), con tutte le indicazioni sul nuovo sistema e sulle modalità con cui si svolgerà la fase di transizione.

Il progetto, promosso dal Comune di Barga in collaborazione con Ascit e Retiambiente, prevede una fase sperimentale che prenderà il via dal primo gennaio 2027 e proseguirà per tutto l’anno. L’obiettivo è accompagnare gradualmente cittadini e attività commerciali verso un sistema basato sul principio “chi più produce, più paga”, nel quale la parte variabile della tariffa sarà collegata alla quantità di rifiuto indifferenziato conferito. Il passaggio non sarà immediato. Per tutto il 2027 resterà infatti in vigore l’attuale Tari (calcolata su parametri presuntivi come superficie e componenti del nucleo o categoria) e i conferimenti registrati durante la sperimentazione non saranno utilizzati per determinare la tariffa. La Tariffa Corrispettiva entrerà invece in vigore a tutti gli effetti dall’1 gennaio 2028, con la gestione diretta affidata a Retiambiente.

“È un cambiamento importante che vogliamo affrontare insieme alla cittadinanza e al tessuto economico locale, con informazione e confronto – sottolinea l’Amministrazione comunale –. La raccolta porta a porta ha già portato risultati significativi nella differenziazione dei rifiuti, ora vogliamo fare un ulteriore passo, lavorando sulla riduzione dell’indifferenziato e su un sistema più equo che tenga maggiormente conto dei reali comportamenti e conferimenti delle singole utenze”. La novità tecnologica centrale riguarda l’introduzione dei Tag Rfid applicati ai sistemi di raccolta.

Utenze domestiche (sacchetti). Nel periodo ottobre-dicembre 2026 saranno distribuite le prime mazzette da 26 sacchetti dotati di tag RFID, da utilizzare obbligatoriamente dall’1 gennaio 2027. La distribuzione avverrà allo sportello Ascit del Centro di Raccolta di Chitarrino e tramite distributore automatico attivo 24/7. Per garantire un servizio efficiente e ordinato, il punto di ritiro dedicato a ciascun utente è indicato all’interno della lettera personalizzata che verrà recapitata a tutti i cittadini, la quale fornirà le istruzioni dettagliate per la propria posizione.

Utenze Non Domestiche (bidoni e sacchetti). Per le attività dotate di bidoni e contenitori dedicati, i tecnici di Ascit applicheranno un TAG RFID direttamente sul contenitore. Per chi utilizza i sacchetti, verranno forniti i nuovi modelli taggati da impiegare da gennaio 2027. In questi giorni Ascit sta avviando una campagna di contatto diretto alle utenze non domestiche per effettuare la taggatura dei bidoni e valutare congiuntamente le specifiche esigenze di dotazione. Qualora un’utenza non domestica non ricevesse alcun contatto da parte di Ascit entro l’11 dicembre 2026, è tenuta a inviare una segnalazione via e-mail all’indirizzo urp@ascit.it.

In entrambi i casi non verrà effettuata la pesatura dei rifiuti: i sistemi di lettura installati sui mezzi Ascit rileveranno automaticamente il tag a ogni svuotamento o ritiro del sacchetto esposto, registrando i conferimenti secondo il principio del “vuoto per pieno”. Per questo motivo, l’invito rivolto a cittadini e aziende è di esporre contenitori e sacchetti solo quando completi, riducendo al minimo il numero di conferimenti indifferenziati.

Accanto alle comunicazioni dirette e ai contatti con le attività produttive, il Comune ha organizzato un articolato calendario di incontri pubblici nelle diverse frazioni, per consentire a tutta la comunità di chiarire dubbi e conoscere i dettagli del percorso.