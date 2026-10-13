L’agricoltura per lo sviluppo delle aree interne: un tavolo tra imprese agricole, istituzioni, enti locali e Ricerca

Si chiama Territori che rigenerano: la sostenibilità dalle aree interne , il roadshow promosso da Cia-Agricoltori Italiani e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che giovedì 15 ottobre sarà a Camporgiano, dalle 9,30 al centro civico.

Al centro del confronto tra imprese agricole, istituzioni, enti locali e mondo della ricerca ci saranno il futuro dell’Appennino toscano e della Garfagnana in particolare. Questa è la quarta tappa del percorso nazionale che porta anche in Toscana l’iniziativa nata per raccogliere esperienze, bisogni e proposte direttamente dalle comunità rurali e trasformarli in indicazioni concrete per una nuova politica di sviluppo delle aree interne. Per i territori dell’Appennino centrale, segnati dallo spopolamento, dalle conseguenze del sisma e dalle difficoltà di accesso ai servizi, il confronto rappresenta un’occasione per mettere al centro il ruolo delle aziende agricole nella tenuta economica, sociale e ambientale delle comunità.