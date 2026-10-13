Camporgiano|
L’agricoltura per lo sviluppo delle aree interne: un tavolo tra imprese agricole, istituzioni, enti locali e Ricerca
L’obiettivo è valorizzare un’agricoltura capace di produrre reddito e occupazione, custodire il paesaggio e contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico
Si chiama Territori che rigenerano: la sostenibilità dalle aree interne, il roadshow promosso da Cia-Agricoltori Italiani e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica nell’ambito della strategia nazionale per lo Sviluppo Sostenibile che giovedì 15 ottobre sarà a Camporgiano, dalle 9,30 al centro civico.
Al centro del confronto tra imprese agricole, istituzioni, enti locali e mondo della ricerca ci saranno il futuro dell’Appennino toscano e della Garfagnana in particolare. Questa è la quarta tappa del percorso nazionale che porta anche in Toscana l’iniziativa nata per raccogliere esperienze, bisogni e proposte direttamente dalle comunità rurali e trasformarli in indicazioni concrete per una nuova politica di sviluppo delle aree interne. Per i territori dell’Appennino centrale, segnati dallo spopolamento, dalle conseguenze del sisma e dalle difficoltà di accesso ai servizi, il confronto rappresenta un’occasione per mettere al centro il ruolo delle aziende agricole nella tenuta economica, sociale e ambientale delle comunità.
L’obiettivo è valorizzare un’agricoltura capace di produrre reddito e occupazione, custodire il paesaggio e contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico, rafforzando il legame tra produzioni locali, tutela delle risorse naturali e sviluppo dei territori. Il contributo della Toscana confluirà nel “Manifesto delle Aree Interne”, che sarà presentato il 30 novembre a Roma, all’Auditorium Giuseppe Avolio di Cia, al termine del roadshow in dieci tappe.
A Camporgiano, i lavori si articoleranno in tre sessioni dedicate alle politiche, alle esperienze e all’analisi del valore dei territori. La prima sessione, “Agricoltura come infrastruttura pubblica”, analizzerà il tema del patrimonio forestale, le praterie di crinale, la stabilità dei versanti, i servizi alla collettività; l’agricoltura come baricentro della montagna. Interverranno: Marina Lauri, Presidente GAL MontagnAppennino; Barbara Coli, Fattoria didattica “Lo Spaventapasseri”; Lorenzo Fontana, Consorzio di Bonifica Toscana Nord; Antonio Sacchini, ASBUC Sillano, Soraggio, Dalli; Michele Branchetti, pastore.
Nella seconda sessione dedicata alla “Semplificazione e accesso ai fondi” si parlerà della programmazione plurifondo, proporzionalità degli adempimenti, Sportello unico; come la montagna può divenire attrattiva per le imprese. Obiettivi e finalità della legge regionale della Toscana sul modello della Toscana diffusa. Con gli interventi di Alessandra De Renzis, Ufficio di Gabinetto Presidente Regione Toscana; Stefano Stranieri, Direttore GAL MontagnAppennino; Federica Tognini, U.C. Garfagnana; Azienda agricola beneficiaria di fondi Branchetti Gelso.
La terza sessione “Abitare le aree interne” sarà incentrata sui servizi essenziali di qualità: viabilità, sanità, connettività. Come la montagna può divenire attrattiva per le persone. Interverranno Raffaella Mariani, Presidente Unione Comuni della Garfagnana; Mario Puppa, Consigliere Regione Toscana; Fabio Costa, USL Toscana Nord; Franca Bernardi, Comunità del Cibo; Maurizio Cavani, Presidente ANP CIA.