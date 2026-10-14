Torna il ‘Piglione Trail’ a Pescaglia: oltre 300 atleti e tre percorsi tra le Apuane

Domenica (18 ottobre) torna il Piglione Trail, la gara di trail running giunta ormai alla sua settima edizione. La manifestazione porta ogni autunno sulle montagne di Pescaglia atleti di tutta Italia e di diversi Paesi europei. Gli iscritti hanno superato quota 300. La settima edizione è organizzata dall’associazione Aics Val di Turrite con il patrocinio del Comune di Pescaglia. La direzione è affidata a Luca Lombardi, ideatore e anima della manifestazione.

Sono tre i percorsi che si snoderanno tra le Apuane e i borghi di Pescaglia divisi in 3 distanze specifiche: la Ultra da 56 chilometri e 3200 metri di dislivello, valida come qualificazione Utmb 50k e classificata Itra 4; la Long da 36 chilometri e 2000 metri di dislivello, anch’essa qualificante per la 50k e classificata Itra 2; la Short da 19 chilometri e 1100 metri di dislivello, qualificante per la 20k e classificata Itra 1. La partenza e l’arrivo sono fissati al campo sportivo di San Rocco in Turrite.

La categoria Ultra, che si svolge in regime di semi-autosufficienza, attraversa sentieri apuani con vista mare e raggiunge prima la vetta del Monte Prana e poi quella del Monte Piglione. Il tracciato tocca ben 14 paesi in un continuo saliscendi. La novità di quest’anno è che il percorso Ultra passerà anche dallo splendido borgo di Vetriano, aggiungendo un nuovo scorcio a un itinerario già ricco di borghi, castagneti e panorami. La Long riprende il tracciato storico della gara e attraversa diversi borghi, mentre la Short, pensata anche per chi vuole avvicinarsi al mondo del trail, raggiunge la vetta del Monte Piglione.

Sul fronte degli orari, la Ultra prenderà il via alle 7. Il tempo massimo è di 12 ore (entro le 19) per la Ultra e di 9 ore (entro le 17,30) per la Long. Per la Short il limite è di 7 ore, quindi entro le 16,30. I pettorali si potranno ritirare sabato (17 ottobre), dalle 14 alle 18, al Comune di Pescaglia, in via Roma 2, oppure la domenica della gara al campo sportivo di San Rocco in Turrite.

La grande novità di questa settima edizione è il Piglione Vertical. Si tratta di una sfida tutta in salita, lunga 6,5 chilometri con 930 metri di dislivello. La partenza è avvenuta a Piegaio-Trebbio e il percorso ha transitato per Convalle, con le sue faticose scale, fino a raggiungere la vetta del Monte Piglione.

“Quando abbiamo organizzato la prima edizione, nel 2019, non immaginavamo che il Piglione Trail sarebbe cresciuto fino a questo punto – dichiara Luca Lombardi, organizzatore e ideatore della manifestazione – Oggi è un appuntamento che richiama atleti da tutta Italia e da diverse parti d’Europa, e che ci conferma di essere sulla strada giusta. Per me è una grande soddisfazione personale vedere un’idea nata tra queste montagne diventare un evento riconosciuto nel mondo del trail. Il passaggio da Vetriano e il Piglione Vertical sono il segno che non vogliamo fermarci: ogni anno cerchiamo di offrire qualcosa di nuovo, nel rispetto del territorio e di chi ci vive”.

“Il Piglione Trail è molto più di una gara – sottolinea il sindaco Andrea Bonfanti – Porta turismo, riempie di ospiti i nostri borghi e racconta la bellezza del territorio di Pescaglia a migliaia di appassionati. Ringrazio Luca Lombardi, l’Aics Val di Turrite per l’impegno con cui, anno dopo anno, hanno fatto crescere questo evento. Per il nostro Comune è una vetrina importante, che valorizza le nostre montagne e le nostre comunità”.

“Pescaglia è un territorio che si presta a tantissime discipline sportive, dal trail alla bicicletta, dall’escursionismo alle attività all’aria aperta – afferma l’assessore allo sport Gabriele Fulvetti -. Lo sport qui è parte della nostra identità e delle nostre comunità. Il Piglione Trail è una delle manifestazioni più importanti, con una dimensione internazionale che mette in luce Pescaglia ben oltre i confini della provincia. Faccio i miei complimenti agli organizzatori e un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti”.