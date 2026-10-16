Tornare nei paesi degli antenati: la Garfagnana punta sul turismo delle radici

Sette giovani discendenti di emigrati garfagnini in Argentina e Brasile sono tornati nei paesi delle proprie famiglie per conoscerne luoghi e storia. La loro esperienza, realizzata attraverso il progetto Volver, è stata al centro del Forum Cets 2026, che ieri (giovedì 15 ottobre) ha riunito a Magliano, nel comune di Sillano-Giuncugnano, istituzioni, esperti e operatori per discutere di turismo delle radici e sviluppo delle aree interne.

Organizzato dal Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano nella palestra di Magliano, l’incontro ha affrontato le possibilità di trasformare il legame degli emigrati e dei loro discendenti con i paesi d’origine in occasioni di ritorno, conoscenza e valorizzazione del territorio. Un confronto che ha intrecciato sostenibilità e coinvolgimento delle comunità, anche attraverso gli strumenti della Carta europea del turismo sostenibile.

L’Unione Comuni Garfagnana ha portato al Forum l’esperienza di ParcoAppennino nel mondo, il progetto del Parco che gestisce dal 2008 per riallacciare i rapporti con le migliaia di persone emigrate dal crinale appenninico. Tra le iniziative figurano le Cittadinanze affettive, riconoscimenti destinati a chi si è distinto lontano dalla terra d’origine continuando a coltivare un rapporto con il paese natale.

Ad aprire i lavori sono stati il sindaco di Sillano-Giuncugnano Armando Giovannoni, la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani e il direttore del Parco Giuseppe Vignali. Sonia Ferrari, docente di marketing del turismo e marketing territoriale all’Università della Calabria e già presidente del Parco della Sila, ha tenuto una lectio magistralis su Turismo delle radici fra sviluppo e sostenibilità, approfondendo il rapporto tra viaggi di ritorno e sviluppo locale.

Martina Moriconi, responsabile del settore turismo, cultura, identità territoriale e comunicazione dell’Unione, ha ripercorso le principali iniziative realizzate negli anni. A partire da Orizzonti circolari, il programma che ha ricostruito e valorizzato le origini garfagnine di Astor Piazzolla: il ramo materno della famiglia del maestro del tango argentino proviene infatti da Massa Sassorosso, nel comune di Villa Collemandina. Il percorso è proseguito con Erasmus+ Score e con il Bando per la realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discendenti nel mondo da attuare in occasione del 2024 – Anno delle radici italiane del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L’esperienza più recente è quella di Volver: le radici toscane come opportunità di sviluppo e di business in Sud America, appena conclusa. Finanziato dalla Regione Toscana, il progetto ha visto l’Unione capofila attraverso ParcoAppennino nel Mondo, in partenariato con il Parco nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Circulo Toscano de La Plata, in Argentina.

I sette giovani partecipanti hanno potuto visitare i luoghi delle proprie origini familiari e approfondirne la conoscenza. Al Forum è stato proiettato in anteprima il video del viaggio, con interviste e testimonianze dei protagonisti. Il progetto ha inoltre previsto una piattaforma online con contenuti sulla Garfagnana realizzati da istituzioni, operatori ed esperti, pensata per condividere informazioni e preparare i partecipanti al ritorno nella terra dei loro antenati.

Il legame con le comunità emigrate ha avuto proprio a Sillano-Giuncugnano un altro momento significativo: nei giorni precedenti il Forum, il Parco e l’amministrazione comunale hanno conferito undici Cittadinanze affettive.

“Ringraziamo il Parco e la professoressa Ferrari per questo importante momento di confronto e di scambio sul turismo di ritorno – ha dichiarato la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – che ha trovato la sua cornice nel Comune di Sillano Giuncugnano. Una location significativa perché proprio qua, nei giorni scorsi, il Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano e l’amministrazione comunale hanno conferito 11 Cittadinanze affettive dando valore all’esperienza umana e professionale di emigrati o discendenti che non hanno reciso il legame con le proprie radici ma, anzi, hanno contribuito attivamente a consolidarlo creando un ponte tra le comunità locali e quelle dove oggi vivono. L’ente crede molto nel potenziale di questo settore del turismo e prosegue incessantemente, da oramai 20 anni, nella sua attività di promozione e valorizzazione delle radici come elemento attrattivo per il nostro territorio”.