Giovani e lavoro: alla Kme di Fornaci di Barga un open day con quattro colossi dell’industria

Formazione gratuita e grandi opportunità di lavoro: previsto il confronto diretto con Kme, Kedrion Biopharma, Bw Converting e Cartiere Carrara Spa

In arrivo un open day alla Kme di Fornaci di Barga per l’Its Prime. Mercoledì (21 ottobre), dalle 15 alle 17, sarà possibile conoscere da vicino 4 importanti aziende del territorio, Kme, Kedrion Biopharma, Bw Converting e Cartiere Carrara Spa, e la proposta formativa gratuita per lavorarci nei settori meccanica, automazione e sicurezza: l’Its Prime.

Its Prime è un corso pratico per diventare tecnici in grado di leggere l’impianto come un sistema integrato, gratuitoperché interamente finanziato da risorse Pnrr, in partenza a novembre.

Mercoledì pomeriggio l’azienda apre le porte ai giovani dai 18 ai 35 anni che vogliono conoscere la realtà industriale del territorio e orientare le proprie scelte formative e professionali. Come già accennato, saranno presenti all’incontro anche Kedrion Biopharma, Bw Converting e Cartiere Carrara Spa, per far conoscere le proprie attività e le competenze che trovano applicazione in azienda.

In programma anche una visita al Circular Store RiDyamo, il progetto di economia sociale e circolare nato dalla collaborazione tra Kme Italy, Dynamo Camp e Memorabid. Attraverso la raccolta e la vendita di beni donati, RiDyamo dà una seconda vita agli oggetti e destina il ricavato netto al sostegno delle attività di Dynamo Camp: un esempio concreto di come il riuso possa generare valore ambientale e sociale.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione all‘indirizzo https://lnkd.in/eA6n32nA. Per informazioni contattare Marilena Fiore a marilenafiore@itsprime.it o Erminia Pesce a erminiapesce@itsprime.it.