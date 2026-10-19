Nasce il comitato dei pendolari ‘Treno in Movimento’ per la linea Pisa-Lucca-Aulla

Nasce il comitato dei pendolari Treno in Movimento – Pisa, Lucca, Aulla, con l’obiettivo di dare voce ai cittadini che ogni giorno usano la linea ferroviaria per raggiungere il posto di lavoro, la scuola e i principali servizi del territorio. Promotore è Simone Simonini, consigliere comunale di Molazzana e rappresentante del comune nell’Unione dei comuni della Garfagnana.

Il comitato intende avviare un confronto serio e costruttivo con Regione Toscana, Trenitalia e Rete ferroviaria italiana, perché le criticità siano affrontate con interventi concreti e tempi certi. Nel mirino ci sono ritardi, cancellazioni, coincidenze perse e informazioni insufficienti, disagi che incidono pesantemente sulla vita quotidiana di studenti, lavoratori e famiglie.

“Il trasporto ferroviario è un servizio essenziale per i nostri territori – dichiara Simonini – e chi sceglie il treno deve poter contare su collegamenti affidabili, informazioni tempestive e un servizio adeguato alle esigenze del territorio. I pendolari non possono continuare a essere lasciati soli davanti ai problemi. Il nostro obiettivo è raccogliere le segnalazioni, dare forza alle richieste dei cittadini e ottenere risposte precise da chi ha il compito di garantire il servizio”.

Il comitato si propone come uno spazio aperto di ascolto e partecipazione, che raccoglierà testimonianze e segnalazioni dalle località attraversate dalla linea. Particolare attenzione sarà dedicata ai disagi che compromettono la regolarità dei viaggi, alle esigenze dei pendolari nelle fasce orarie di maggiore affluenza e alla necessità di una comunicazione chiara in caso di interruzioni o modifiche alla circolazione. Tra le priorità ci sono il miglioramento della puntualità e dell’affidabilità, una gestione più efficace di cancellazioni e ritardi, informazioni tempestive ai viaggiatori, coincidenze adeguate alle necessità di studenti e lavoratori, un confronto periodico con enti e aziende competenti e la definizione di impegni verificabili.

“Non vogliamo limitarci a denunciare i problemi – prosegue Simonini – ma contribuire a individuare soluzioni. Chiederemo attenzione per questa linea e per tutte le comunità che ne dipendono. Il diritto alla mobilità deve essere garantito con un servizio efficiente, accessibile e rispettoso del tempo delle persone”.