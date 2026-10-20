Campionato Italiano di corsa in montagna: è bronzo per il Gs Orecchiella Garfagnana

Il Gs Orecchiella Garfagnana ha preso parte la scorsa domenica (18 ottobre) a Chiavenna (Sondrio) ai Campionati Italiani Assoluti, Juniores e Master di staffette di corsa in montagna. Un traguardo straordinario costruito gara dopo gara, grazie alla continuità di prestazioni delle atlete biancocelesti nelle tre prove del circuito tricolore.

All’ultimo appuntamento della stagione 2026 della corsa in montagna, il Gs Orecchiella Garfagnana si è presentato al via con la staffetta femminile formata da Martina Bilora e Cecilia Basso, protagoniste di un’ottima prova che ha permesso alla coppia biancoceleste di conquistare il settimo posto assoluto con il tempo complessivo di 1h20’33”. Una prestazione di alto livello che ha garantito i punti decisivi per completare il percorso della società guidata dal presidente Guido Fornari verso il podio tricolore.

Il cammino verso il podio

Il terzo posto nella classifica finale del Campionato Italiano di Società è il frutto di una continuità di risultati ottenuti nell’arco dell’intero campionato: il 10 maggio a Revello (Cuneo) nella prova di salita e discesa, con le ottime prestazioni di Giulia Antinoli, Adeline Musabyeyezu, Ilaria Veronese e Coralie Vicari; il 23 agosto in Val di Susa (Torino) nella classica Susa-Mompantero 38° Challenge Stellina (prova di sola salita), interpretata al meglio da Giulia Antinoli, Isabella Caposieno, Adeline Musabyeyezu e Ilaria Veronese; il 18 ottobre a Chiavenna (Sondrio) nella prova finale a staffetta, che ha visto impegnate Martina Bilora e Cecilia Basso.