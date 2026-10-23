Halloween a Bagni di Lucca: una serata tra misteri, antiche leggende e atmosfere paranormali

Per la notte più misteriosa dell’anno, il Casinò si trasformerà nel teatro di un’inquietante vicenda, nella quale i veri protagonisti saranno gli spettatori. Immersi in un’atmosfera gotica e paranormale, con richiami all’universo letterario e ai miti creati dallo scrittore americano H. p. Lovecraft, i partecipanti saranno trasportati in una serata di gala ambientata negli anni Venti del Novecento, durante la quale nulla sarà come sembra.