Halloween|
Halloween a Bagni di Lucca: una serata tra misteri, antiche leggende e atmosfere paranormali
Al Casinò Municipale di Ponte a Serraglio un appuntamento che unisce teatro, letteratura horror e gioco investigativo
Il Comune di Bagni di Lucca tinge di giallo e horror il Casinò Municipale di Ponte a Serraglio. Dopo dieci anni di spettacoli dedicati ad Halloween, la compagnia teatrale Gioca Mistero torna sabato 31 ottobre con un evento speciale, realizzato in collaborazione con il Comune di Bagni di Lucca.
Per la notte più misteriosa dell’anno, il Casinò si trasformerà nel teatro di un’inquietante vicenda, nella quale i veri protagonisti saranno gli spettatori. Immersi in un’atmosfera gotica e paranormale, con richiami all’universo letterario e ai miti creati dallo scrittore americano H. p. Lovecraft, i partecipanti saranno trasportati in una serata di gala ambientata negli anni Venti del Novecento, durante la quale nulla sarà come sembra.
Tra sette segrete, antiche leggende che tornano a prendere vita, oscuri rituali e un misterioso omicidio, i coraggiosi investigatori dovranno raccogliere indizi, interrogare i personaggi e cercare di comprendere cosa si nasconda dietro gli inquietanti avvenimenti. Non un tradizionale spettacolo teatrale, ma un’esperienza immersiva e interattiva, nella quale il pubblico potrà muoversi all’interno della vicenda, confrontarsi direttamente con gli attori e contribuire allo sviluppo dell’indagine, fino a un finale ricco di suspense.
Un appuntamento che unisce teatro, letteratura horror e gioco investigativo, valorizzando al tempo stesso uno dei luoghi storici più suggestivi di Bagni di Lucca. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.