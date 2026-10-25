A Giuncugnano la tredicesima edizione di ‘Castagni in festa’

Novità di quest’anno, la mattina dalle 10,30 la passeggiata didattica sul tema della castagna con l’agronomo Gabriele Zeribelli che farà tappa ad un castagno secolare e ad un metato. Partenza dall’agriturismo Il Grillo (via tenente Silvio Iorio, 2). Dalle 14,30, ci sarà anche quest’anno la distribuzione per l’intero pomeriggio di mondine dell’Argegna per grandi e piccini. Possibilità di degustare anche ciambelle con ricotta e nutella, bomboloni, frittelle, vin brulè, punch caldo e altre leccornie e golosità tipiche della zona garfagnina in un contesto paesaggistico e panoramico molto suggestivo. Presente anche un mercatino dei ricordi con altre sorprese.