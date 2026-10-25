L'evento|
A Giuncugnano la tredicesima edizione di ‘Castagni in festa’
Oggi (25 ottobre) appuntamento nell’area mercatale del paese. Si parte con la passeggiata didattica, poi cibo e mercatini
Oggi (25 ottobre) nell’area mercatale di Giuncugnano, la compagnia Il Giunco di Giuncugnano organizza la tredicesima edizione di Castagni in festa.
Novità di quest’anno, la mattina dalle 10,30 la passeggiata didattica sul tema della castagna con l’agronomo Gabriele Zeribelli che farà tappa ad un castagno secolare e ad un metato. Partenza dall’agriturismo Il Grillo (via tenente Silvio Iorio, 2). Dalle 14,30, ci sarà anche quest’anno la distribuzione per l’intero pomeriggio di mondine dell’Argegna per grandi e piccini. Possibilità di degustare anche ciambelle con ricotta e nutella, bomboloni, frittelle, vin brulè, punch caldo e altre leccornie e golosità tipiche della zona garfagnina in un contesto paesaggistico e panoramico molto suggestivo. Presente anche un mercatino dei ricordi con altre sorprese.
Si parlerà nel pomeriggio anche di storia e curiosità della castagna, frutto autunnale principe apuano dei boschi garfagnini. Anche quest’anno si potrà prenotare a pranzo agli agriturismi Il Cilla (via Sant’Antonio, 23) e il Grillo un menù a tema castagna per poi concludere in bellezza nell’area mercatale la giornata (costo 30 euro mondine comprese e telefonare rispettivamente al 347.5910044 per Il Cilla e 348.5497606 per Il Grillo).
In caso di pioggia l’iniziativa si terrà nel circolo ex scuola della compagnia Il Giunco a Giuncugnano.