Disservizi sulla linea Lucca – Aulla, Giani e Boni: “Inaccettabile, vogliamo risposte”

“È una situazione inaccettabile – dicono il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – che torna a ripetersi nonostante solleciti della Regione Toscana ai gestori della rete e del servizio ferroviario e nonostante lettere formali di protesta inviate al Ministero dei trasporti e all’amministratore delegato di Trenitalia”.

“Vogliamo risposte e non solo comprensione o rassicurazioni – dicono Giani e Boni – perché i cittadini e studenti della Garfagnana quasi ogni giorno vivono situazioni di disagio. Da almeno un mese riscontriamo disservizi e chiediamo soluzioni. Attendiamo un riscontro anche da Roma, ma nel frattempo abbiamo convocato per i primi giorni di novembre un tavolo di confronto urgente, che vedrà coinvolti Rfi, Trenitalia ma anche gli enti locali e i rappresentanti dei pendolari”.