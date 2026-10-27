Tutti insieme per nonna Dina, che ha spento 100 candeline

Lo scorso 24 ottobre è stata una giornata speciale per Maria Adina Pioli , nata il 24 ottobre del 1926. In occasione del suo 100esimo compleanno, è stata organizzata una giornata di festa a Chiozza. Insieme a tutta la sua famiglia, a festeggiare nonna Dina c’erano anche il sindaco Daniele Gaspari e tutta l’amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana.

“E’ stata una giornata speciale – spiega il Comune – per tutta la frazione di Chiozza”. Dina è nata a Isola, altra frazione di Castiglione di Garfagnana nel 1926. Sposata con Dino Gerardo per 40 anni, ha cresciuto due figli, quattro nipoti, otto pronipoti e un tris nipote: una bellissima famiglia numerosa che si è voluta ritrovare tutta per festeggiare Dina.