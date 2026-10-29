Bertieri (Si, Cambia) contro l’Amministrazione comunale di Borgo a Mozzano: “Mancate risposte, segnalazioni ignorate”

Torna al centro del dibattito la gestione dei rapporti istituzionali e delle segnalazioni dei cittadini da parte dell’Amministrazione comunale di Borgo a Mozzano. La consigliera comunale d’opposizione Yamila Bertieri gruppo Si, Cambia punta il dito contro il mancato rispetto dei tempi previsti dalla legge per le risposte alle interrogazioni.

​

“Purtroppo siamo di fronte a una condotta sistematica che dimostra una palese disparità di trattamento: due pesi e due misure, dichiara la consigliera Bertieri -.I tempi per rispondere alle interrogazioni sono stati ampiamente superati, proprio come già accaduto lo scorso 17 agosto, quando fui costretta a rivolgermi formalmente al Segretario Comunale. Solo in quell’occasione le risposte arrivarono, insieme all’impegno da parte del primo cittadino che le tempistiche di legge sarebbero state rispettate. Promessa svanita nel nulla, visto che il mancato riscontro si sta puntualmente ripetendo.”

​La consigliera evidenzia come l’atteggiamento dell’Amministrazione vada a danneggiare in primo luogo le esigenze concrete dei cittadini: ​”Le mie istanze e interrogazioni nascono direttamente dalle segnalazioni dei cittadini. Purtroppo assistiamo continuamente a un dinamica spiacevole: per mesi e mesi faccio presente un problema o la necessità urgente di un intervento, rimanendo completamente inascoltata. Poi, dopo diverso tempo, l’intervento viene finalmente eseguito, ma la maggioranza si attribuisce tutto il merito, sostenendo che l’interessamento sia arrivato solo da un loro consigliere. In pratica, ignorano le nostre proposte per poi come alcune volte è accaduto, farle proprie a distanza di tempo”.