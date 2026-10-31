Taglio del nastro|
Mediavalle/
Mediavalle e Garfagnana/
Inaugurato il nuovo asilo di Piangrande: taglio del nastro con il governatore Giani
31 ottobre 2026 | 18:08
Il presidente della Regione al fianco della sindaca Caterina Campani: “È speciale, ha una luce straordinaria e una meravigliosa vista sulla Pania”
Grande festa a Barga per l’inaugurazione del nuovo asilo nido a Piangrande. Era presente anche il governatore Eugenio Giani, al fianco della sindaca Caterina Campani.
“Viva la Toscana degli asili nido gratis – ha detto – Quello di Barga è davvero bello. È davvero speciale, ha una luce straordinaria e una meravigliosa vista sulla Pania. Oggi è un sogno che si realizza: quello di permettere al maggior numero di bambini possibili di usufruire di strutture come queste e di una educazione di qualità che inizia fin dalla più tenera età”.