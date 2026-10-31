Inaugurato il nuovo asilo di Piangrande: taglio del nastro con il governatore Giani

“Viva la Toscana degli asili nido gratis – ha detto – Quello di Barga è davvero bello. È davvero speciale, ha una luce straordinaria e una meravigliosa vista sulla Pania. Oggi è un sogno che si realizza: quello di permettere al maggior numero di bambini possibili di usufruire di strutture come queste e di una educazione di qualità che inizia fin dalla più tenera età”.