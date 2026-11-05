A Garfagnana Terra Unica il talk sul futuro della Valle del Serchio

Sarà un momento di condivisione e dialogo al quale sono invitati a partecipare tutte le ragazze e i ragazzi del territorio per raccogliere stimoli e spunti utili per una comune progettazione del loro futuro in questa terra.

Domenica (8 novembre) dalle 14,30 alle 16, si terrà nell’area spettacoli della manifestazione Garfagnana Terra Unica 2026, alla tensostruttura in piazzale Chiappini, il talk La Garfagnana che verrà: giovani, idee e progetti a confronto promosso dall’Unione Comuni Garfagnana.

Sarà l’occasione per coinvolgere i giovani professionisti della Garfagnana che fanno parte del tavolo di lavoro permanente istituito dall’ente, un laboratorio di idee pensato dall’ente dove il contributo del mondo giovanile possa trasformarsi in programmi realizzabili, in bandi da intercettare e in soluzioni sostenibili per la Garfagnana.

Chiamati a partecipare anche i membri delle tre consulte dei Giovani della Garfagnana: quella di Castelnuovo di Garfagnana, di Gallicano e di San Romano in Garfagnana, spazi di partecipazione dedicati alle ragazze e ai ragazzi del territorio per la promozione di progetti di cittadinanza attiva, socializzazione, laboratori e iniziative culturali.

Infine sono invitati a partecipare all’evento i giovani garfagnini protagonisti del Progetto GA.T.E. – La Garfagnana verso la transizione ecologica e gli studenti del corso di laurea magistrale in Progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi, organizzato presso la Fondazione Campus di Lucca, che questa estate hanno frequentato la Summer School Uomo, natura e biodiversità: la sfida del futuro sostenibile nella Garfagnana della transizione ecologica promossa dall’Unione Comuni Garfagnana e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a Casone di Profecchia immergendosi in una cinque giorni davvero formativa e ed intensa per trasformare l’amore per la propria terra in una concreta occasione di crescita professionale.

Nel contesto verranno proiettati video riassuntivi di questo soggiorno formativo in alta Garfagnana e di quello, parallelo, dei sette giovani discendenti di emigrati garfagnini, provenienti dal Sud America (Argentina e Brasile), selezionati nell’ambito del Progetto Volver: le radici toscane come opportunità di sviluppo e di business in Sud America che, grazie all’iniziativa del ParcoAppennino nel Mondo, il progetto promosso dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano gestito dall’Unione Comuni Garfagnana, hanno potuto visitare la loro terra d’origine, scoprendone le bellezze, le ricchezze ed incontrando le sue eccellenze per affinare ulteriormente le proprie idee imprenditoriali legate al turismo di ritorno.