Muretto a secco lungo lo Scorcione, chiuso il cantiere per il recupero

Sono terminati i lavori di recupero del muretto a secco lungo lo Scorcione, il tratto di strada che da Manciana, nella frazione di Piano di Coreglia, conduce verso il paese di Coreglia Antelminelli.

Grazie all’aggiudicazione di un finanziamento di circa 46mila euro su un bando PSR 2023-27 della Regione Toscana, che prevedeva investimenti finalizzati ad arrestare ed invertire la perdita di biodiversità e a preservare il paesaggio rurale, il Comune di Coreglia Antelminelli ha potuto intervenire su quest’area provvedendo al rifacimento del muro parzialmente crollato.

“Con grande soddisfazione – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Emilio Volpi – si conclude quest’opera che riqualifica una porzione del territorio e risolve una criticità che era stata segnalata dai residenti. I lavori sono stati eseguiti dalla cooperativa Agro-Turistico Forestale Val di Lima al quale va il ringraziamento dell’Amministrazione e della popolazione residente”.

“Un intervento significativo che va a migliorare la qualità della vita degli abitanti, la tenuta del territorio e l’attrattività turistica – afferma il vicesindaco Giorgio Daniele -. Ancora una volta, l’Amministrazione dimostra di recepire le segnalazioni della cittadinanza con un’attenzione diffusa sull’intero comprensorio comunale. Un segnale forte di vicinanza ai cittadini e di sensibilità a quelle che sono le emergenze locali”.