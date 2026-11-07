Cinque nuovi cartelli per far conoscere meglio le frazioni di Bagni di Lucca

Il sindaco Michelini: “Uno strumento di informazione e accoglienza rivolto ai visitatori, ma anche un’occasione per gli stessi residenti”

Un’iniziativa mirata a far conoscere meglio le peculiarità delle frazioni, raccontandone la storia, le caratteristiche e le bellezze che li rendono parte integrante dell’identità e della ricchezza del comprensorio termale. Il Comune di Bagni di Lucca ha installato cinque nuovi cartelli turistico-divulgativi a Lucchio, Brandeglio, Monti di Villa, Montefegatesi e Benabbio.

Il progetto, finanziato con risorse derivanti dall’imposta di soggiorno, è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Michel de Montaigne, una garanzia nella divulgazione culturale del territorio. Per la ricerca storica e l’elaborazione dei contenuti, in italiano e in inglese, si ringraziano Sara Fanelli, Francesca Buonamici, Federico Martinelli, Giulia Pacini e Matteo Franz Arrighini, il cui prezioso contributo ha reso possibile la realizzazione del progetto. Un ringraziamento speciale e sentito va inoltre all’associazione L’Ora Blu per aver messo a disposizione le fotografie che arricchiscono i cartelli.

“Il progetto – afferma l’assessora al turismo Maria Barsellotti – prevede di proseguire con la realizzazione di pannelli divulgativi nelle diverse frazioni e nei principali punti di interesse del nostro Comune. Da troppi anni si parlava della necessità di installare pannelli per valorizzare e far conoscere le bellezze del territorio. Oggi, finalmente, il progetto è stato avviato e proseguirà fino a raggiungere tutti i principali punti di interesse di Bagni di Lucca”.