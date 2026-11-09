L'opportunità|
Successo a Garfagnana Terra Unica per l’iniziativa di informazione e orientamento dell’Asl
Lo stand ha attirato moltissimi giovani desiderosi di approfondire le opportunità formative e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea
Si è conclusa con grande soddisfazione e un’ampia partecipazione di pubblico l’iniziativa di informazione e orientamento organizzata dall’azienda Usl Toscana nord ovest nell’ambito della manifestazione Garfagnana Terra Unica, che si è svolta nei giorni scorsi a Castelnuovo di Garfagnana.
Lo stand informativo ha attirato moltissimi giovani desiderosi di approfondire le opportunità formative e gli sbocchi professionali offerti dai corsi di laurea universitari in ambito sanitario.
L’evento ha rappresentato un’importante occasione di contatto con i cittadini.
“Il dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione – evidenzia il direttore Emilio Bertolini – si impegna costantemente nella promozione e diffusione di informazioni utili alla cittadinanza, con l’obiettivo di far conoscere attività fondamentali per la salute pubblica in ambito preventivo, diagnostico, assistenziale e riabilitativo”.
Nello spazio allestito dall’azienda sanitaria sono stati presentati i profili di ben 22 professioni sanitarie, offrendo una panoramica completa su figure quali: assistente sanitario, dietista, educatore professionale, fisioterapista, igienista dentale, logopedista, ortottista/assistente di oftalmologia, osteopata, podologo, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale.