Successo a Garfagnana Terra Unica per l’iniziativa di informazione e orientamento dell’Asl

Lo stand ha attirato moltissimi giovani desiderosi di approfondire le opportunità formative e gli sbocchi professionali dei corsi di laurea

Si è conclusa con grande soddisfazione e un’ampia partecipazione di pubblico l’iniziativa di informazione e orientamento organizzata dall’azienda Usl Toscana nord ovest nell’ambito della manifestazione Garfagnana Terra Unica, che si è svolta nei giorni scorsi a Castelnuovo di Garfagnana.

Lo stand informativo ha attirato moltissimi giovani desiderosi di approfondire le opportunità formative e gli sbocchi professionali offerti dai corsi di laurea universitari in ambito sanitario.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di contatto con i cittadini.

“Il dipartimento delle professioni tecnico-sanitarie, della riabilitazione e della prevenzione – evidenzia il direttore Emilio Bertolini – si impegna costantemente nella promozione e diffusione di informazioni utili alla cittadinanza, con l’obiettivo di far conoscere attività fondamentali per la salute pubblica in ambito preventivo, diagnostico, assistenziale e riabilitativo”.