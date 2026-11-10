Disagi sulla linea Lucca – Aulla, summit ad Aulla. Boni: “Ferrovia diritto fondamentale”

Si è tenuto stamani (10 novembre) ad Aulla il tavolo istituzionale di confronto a cui hanno partecipato l’assessore regionale Filippo Boni, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana, gli amministratori locali e i rappresentanti dei comitati dei pendolari.

L’incontro è stato convocato dall’assessore Boni per affrontare e risolvere le criticità che hanno interessato la linea ferroviaria Lucca-Aulla nel corso dei mesi di settembre e ottobre.

Tra i principali problemi sollevati al tavolo figurano l’alto numero di guasti, le ripetute cancellazioni dei treni, in particolare nelle fasce orarie dei pendolari, e le conseguenti difficoltà nell’organizzazione del trasporto sostitutivo su gomma. Particolare attenzione è stata riservata ai treni 19205 e 19207.

Tra le azioni risolutive presentate questa mattina da Rfi e Trenitalia figurano gli interventi di manutenzione già adottati, come il taglio della vegetazione lungo la linea, le verifiche sul funzionamento dei passaggi a livello e un maggior numero di sopralluoghi a bordo dei treni per individuare le criticità e intervenire tempestivamente.

“Ho voluto essere personalmente ad Aulla, insieme a Rfi e Trenitalia, per ascoltare direttamente i sindaci, i territori e soprattutto i pendolari – ha dichiarato l’assessore regionale Filippo Boni –. Non possiamo e non accettiamo dj abituarci ai disservizi. Per questo ho chiesto risposte concrete e ho proposto l’apertura di un tavolo tecnico permanente dedicato alla Lucca-Aulla, per monitorare il servizio e soprattutto prevenire le criticità prima che si trasformino in disagi. La ferrovia è un diritto fondamentale, specialmente nelle aree interne. E chi vive in Garfagnana e Lunigiana ha diritto a un servizio affidabile quanto chi vive nelle grandi città”.

Secondo Gianni Lorenzetti, presidente della Quarta Commissione (Territorio, ambiente, mobilità e infrastrutture) del consiglio regionale della Toscana, “da parte dell’assessore Boni c’è un’attenzione quotidiana verso Lunigiana e Garfagnana, e verso una linea che ha visto nel corso degli anni numerosi investimenti da parte di Rfi e della Regione, ma sulla quale bisogna puntare sempre di più per fare in modo che il trasporto su ferro avvicini i luoghi periferici dei nostri territori al centro della Toscana”.

Secondo Annalisa Folloni, presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, “è stata una mattinata proficua, perché siamo riusciti a mettere sul tavolo le criticità e a prendere impegni importanti, soprattutto da parte di Rfi e Trenitalia, per poter affrontare la stagione autunno-inverno che si presenta con le stesse criticità climatiche, causate principalmente da ondate di maltempo, che abbiamo già affrontato l’anno scorso”.