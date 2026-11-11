Allerta meteo rossa, Giani: “Tutto il sistema regionale della protezione civile è allertato”

Rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore in alcune aree della Toscana nord-ovest, arancione e giallo negli altri territori

La Toscana si prepara a una nuova ondata di maltempo, con allerta rossa prevista per domani (giovedì 12 novembre), in alcune aree del nord-ovest. Il presidente della Regione Eugenio Giani ha annunciato l’attivazione del sistema di protezione civile dopo l’emissione dell’avviso.

“Tutto il sistema della protezione civile della Toscana è allertato. La Regione è in collegamento con tutte le organizzazioni, associazioni, forze d’ordine pubblico che a livello delle province e dei comuni sono pronte a intervenire in caso di necessità”, ha dichiarato Giani.

Il peggioramento è atteso già dal pomeriggio di oggi (mercoledì 11 novembre) a partire dalle zone nord-occidentali. Domani è prevista una fase più intensa, con precipitazioni che si estenderanno progressivamente a tutta la regione e possibili temporali anche di forte intensità.

L’allerta rossa sarà in vigore dalle 10 alla mezzanotte di domani in Lunigiana, nel bacino del Reno e nell’area Serchio-Garfagnana-Lima, per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore. Nelle altre aree del nord-ovest sono previste condizioni di allerta arancione già a partire da questa sera. Sul resto della Toscana sarà invece allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico.