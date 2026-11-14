Amministratore per più di 40 anni: addio a Selso Savoli

È morto Selso Savoli, figura istituzionale e amministratore di lungo corso, più volte sindaco del Comune di Molazzana ed ex presidente della Comunità Montana della Garfagnana. Selso Savoli è stato per oltre quarant’anni un protagonista della vita politica garfagnina ed indirettamente di quella nazionale. Figura centrale nella storia amministrativa locale, insignito del titolo di Commendatore, ha guidato l’amministrazione comunale di Molazzana in diversi mandati: dal 1990 al 1993, eletto con la Democrazia Cristiana e poi dal 1999 al 2009 per due mandati, eletto con una coalizione di Centro prima, e con una lista civica poi.

Per questo i sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana vogliono ricordarlo, con profondo dolore ma anche gratitudine. Nel corso della sua lunga carriera politica, Savoli ha presieduto anche la Comunità Montana (oggi Unione Comuni Garfagnana) raccogliendo l’importante eredità del primo Presidente, il Padre Costituente On. Loris Biagioni.

Savoli si è distinto per iniziative culturali e territoriali importanti. Tra le sue attività più note, la fondazione, nel luglio 1988, del periodico locale La Pania e l’impegno decennale per la realizzazione della strada di collegamento tra le frazioni di Sassi ed Eglio e Castelnuovo di Garfagnana. La Comunità Montana della Garfagnana, sotto la Presidenza Pifferi, consegnò a Savoli una medaglia d’oro per i suoi 44 anni come Amministratore. La sua prima elezione da sindaco, ricordò in quell’occasione, avvenne nel dicembre 1964. Poi sempre sindaco per 29 anni fino al 1993. Successivamente, fece parte del Consiglio di Valle quindi, per sette anni, Presidente del Consorzio Forestale Comuni della Garfagnana. Nel 1993 fu eletto Presidente e poi Assessore della Comunità Montana della Garfagnana fino al 1999.