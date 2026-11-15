Oltre 400 pecore in marcia nella notte per sfuggire al maltempo: il video diventa virale

Le immagini hanno fatto rapidamente il giro dei social, diventando virali e attirando l’attenzione di migliaia di utenti. Protagonista una scena tanto insolita quanto suggestiva: centinaia di ovini che, in piena notte, attraversano ordinatamente le strade della Valle del Serchio, accompagnati dai pastori e dai loro cani.

È successo nella tarda serata di mercoledì 11 novembre, mentre il territorio si preparava ad affrontare il peggioramento delle condizioni meteorologiche, poi culminato nell’allerta rossa di giovedì. Il gregge stava percorrendo la strada provinciale 20, attraversando diversi centri abitati tra Fornoli, Calavorno, Ghivizzano, Piano di Coreglia e Fornaci di Barga.

Uno spettacolo che ha lasciato sorpresi i residenti, molti dei quali si sono affacciati a finestre e balconi per osservare il passaggio degli animali. Una scena che, oltre allo stupore, ha suscitato anche una certa emozione: dietro quella lunga processione c’era infatti una precisa necessità, quella di mettere al riparo gli animali dal pericolo rappresentato dal maltempo.

A guidare il trasferimento erano Michele Branchetti e il figlio Gelso, pastori originari della Valle di Soraggio, in Alta Garfagnana. Con loro oltre 400 animali, tra pecore e capre, una decina di cani da guardiania e alcuni cavalli che chiudevano il gruppo. A supportare il trasferimento anche i carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana, impegnati a garantire la sicurezza lungo il percorso.

Lo spostamento non è stato casuale. Come ha raccontato Michele, la famiglia segue abitualmente percorsi autorizzati e programmati per condurre gli animali verso nuovi pascoli. Questa volta, però, a determinare la partenza è stato il peggioramento delle condizioni del fiume nella zona della Valle della Lima, dove il gregge si trovava dopo essere arrivato dall’area di Prato Fiorito.

Il gruppo ha trovato una nuova sistemazione a Gallicano, dopo la chiusura del ponte di Mologno, in un grande prato dove sono stati finalmente messi al sicuro anche gli ultimi agnellini nati, inizialmente lasciati in un luogo protetto per evitare loro il viaggio.