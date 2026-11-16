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“Non riconoscenza, ma riconoscimento”: la richiesta a gran voce delle educatrici della Valle
Dalla Garfagnana e Media Valle in corteo a Viareggio: le lavoratrici chiedono risposte concrete alle istituzioni su contratti adeguati, tutele e dignità professionale
Chi si prende cura del futuro dei più piccoli oggi chiede garanzie per il proprio. Anche le educatrici dei nidi d’infanzia della Garfagnana e della Media Valle erano in prima fila questa mattina (16 novembre) alla manifestazione di Viareggio, scendendo in piazza nell’ambito dello sciopero nazionale delle cooperative sociali e del privato sociale. Hanno aderito alla protesta le lavoratrici dei nidi La Giostra dei Colori di San Romano, La Nuvoletta di Castelnuovo, Il piedino esploratore di Pieve Fosciana, Cipì di Gallicano, Giovanni Gonnella e L’Aquilone di Barga e Piumadoro di Chifenti.
Le principali motivazioni alla base della mobilitazione proclamata dal sindacato riguardano: la richiesta di rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) di settore e l’apertura dei tavoli di trattativa; la rivendicazione di forti aumenti salariali a fronte del recupero del potere d’acquisto e l’eliminazione di pratiche contrattuali precarie (come l’abuso del part-time involontario e la gestione dell’orario di lavoro); l’opposizione alla riduzione dei fondi destinati al welfare e ai servizi sociali, a fronte di un piano di rilancio dei servizi pubblici e di tutela dello Stato Sociale; la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con il riconoscimento del lavoro usurante.
“Le educatrici non sono soltanto persone che svolgono un lavoro di cura: sono professioniste che contribuiscono alla costruzione delle fondamenta della società – dichiarano le manifestanti–. Non vogliamo riconoscenza ma riconoscimento“.