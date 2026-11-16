“Non riconoscenza, ma riconoscimento”: la richiesta a gran voce delle educatrici della Valle

Chi si prende cura del futuro dei più piccoli oggi chiede garanzie per il proprio. Anche le educatrici dei nidi d’infanzia della Garfagnana e della Media Valle erano in prima fila questa mattina (16 novembre) alla manifestazione di Viareggio, scendendo in piazza nell’ambito dello sciopero nazionale delle cooperative sociali e del privato sociale. Hanno aderito alla protesta le lavoratrici dei nidi La Giostra dei Colori di San Romano, La Nuvoletta di Castelnuovo, Il piedino esploratore di Pieve Fosciana, Cipì di Gallicano, Giovanni Gonnella e L’Aquilone di Barga e Piumadoro di Chifenti.