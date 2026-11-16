Trasloca temporaneamente a Nicciano la struttura residenziale psichiatrica Balfoia di Villetta

Il trasferimento si è reso necessario a seguito dei lavori di ristrutturazione della struttura dove ci sarà una comunità alloggio protetta

La struttura residenziale psichiatrica Balfoia, storicamente situata nel complesso sanitario di via Le Piane a Villetta di San Romano in Garfagnana, che accoglie anche le cure intermedie e l’hospice della Valle del Serchio, è stata temporaneamente trasferita in un edificio nel comune di Piazza al Serchio, nei pressi della frazione di Nicciano.

Il trasferimento si è reso necessario a seguito dei lavori di ristrutturazione della attuale struttura, denominata Villetta 2, in cui al termine dei lavori verrà ospitata una Comunità alloggio protetta (Cap) per persone con disabilità, nell’ambito dei percorsi del Dopo di noi.

Per quanto riguarda la struttura psichiatrica Balfoia, sono invece in corso i lavori di ristrutturazione della ex Villa Grassi Landi (cosiddetta Villetta 1), che in passato ospitava una Rsa. L’edificio sarà suddiviso in moduli e ospiterà fino a 10 utenti, in appartamenti singoli o doppi ricavati all’interno della Villa, in modo da ricreare un contesto di vita relativamente autonomo e indipendente seppure con assistenza a fasce orarie di tipo infermieristico, educativo e domiciliare.

Al termine dei lavori, dunque, il complesso Le Piane di Villetta ospiterà le cure intermedie, l’hospice, la Cap e la struttura psichiatrica terapeutico-riabilitativa a bassa intensità assistenziale (Srp 3.3). Nel frattempo, gli ospiti della Balfoia sono stati inseriti in una struttura temporanea identificata tramite una manifestazione di interesse indetta dalla Zona distretto della Valle del Serchio e situata a pochi chilometri dal capoluogo del comune di Piazza al Serchio, in un edificio precedentemente adibito a bed and breakfast.

Ovviamente gli utenti continueranno ad essere seguiti dal personale del Centro di salute mentale e dagli operatori di cooperativa e continueranno ad usufruire dei servizi in essere nella precedente collocazione.

La capienza massima della struttura è di 10 posti letto. Il trasferimento si è concluso nei primi giorni del mese di novembre.

La ristrutturazione dell’edificio che accoglierà la nuova residenza Balfoia permetterà di completare l’offerta della residenzialità psichiatrica della Valle del Serchio, che vede già la presenza di una cosiddetta Srp1 ad alta intensità assistenziale (Nausicaa a Fornaci di Barga) e di una cosiddetta Srp2A a media intensità assistenziale (Oltre Isola a Fabbriche di Vallico), con l’accreditamento di una Srp3.3 a bassa intensità assistenziale (Balfoia a Villetta San Romano in Garfagnana).

In questo modo, la zona distretto e la relativa unità funzionale Salute mentale adulti saranno in grado di offrire alla popolazione residente tutte le tipologie di percorsi residenziali psichiatrici previsti secondo la attuale classificazione regionale. Inoltre, le ristrutturazioni in corso nel complesso Le Piane, finanziate con fondi aziendali e con un importante contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, permetteranno ai cittadini della Valle del Serchio di poter usufruire di una nuova struttura dedicata a persone con disabilità, con un ampliamento dei servizi dedicati a questa fascia di utenza.