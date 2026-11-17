Il 5 agosto 2026 il piano viene approvato con lo stralcio della destinazione industriale di quel terreno. “I torritesi esultano – raccontano – l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non ampliare ulteriormente l’area industriale, lasciando quel terreno tal quale in quanto maggiormente compatibile all’area urbanizzata limitrofa. Hanno vinto il buon senso e l’attenzione per gli abitanti e per un territorio già fragile e compromesso, segnato da terreni franosi e da un’area industriale a ridosso delle case. È in gioco la qualità della vita. Un passo importante, in linea con i principi di Garfagnana Terra Unica, la manifestazione di questi giorni che valorizza il territorio e l’impegno quotidiano di chi lo tutela e ne garantisce la sicurezza e la salvaguardia, anche di chi lo abita”.