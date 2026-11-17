L'intervento|
Il comitato Vivere Torrite: “Torna il timore dell’ampliamento dell’area industriale”
I residenti denunciano il rischio di una variazione urbanistica e chiedono al Comune di Castelnuovo di Garfagnana di rispondere
Il comitato Vivere Torrite, a nome della popolazione, torna a mobilitarsi contro il possibile ampliamento dell’area industriale ex Caltos di Torrite, frazione di Castelnuovo di Garfagnana. “Torrite, prima tappa per chi arriva dalla Versilia facendo l’impegnativa strada d’Arni, è un piccolo paese come tanti altri in Garfagnana – scrivono i residenti – una terra così particolare da essere unica davvero”.
Il comitato ricostruisce la vicenda. “Negli anni Ottanta l’area industriale ex Caltos si è estesa fino a occupare quasi tutto lo spazio a ridosso del paese – ricordano – Ne è derivato uno squilibrio nelle proporzioni: l’area industriale sovrasta il centro abitato. Rimane un piccolo terreno, che viene acquistato e sul quale vengono eseguiti lavori nell’ottobre 2023. Il piano operativo intercomunale ne prevede la destinazione industriale”.
Lo stralcio di agosto
Il 5 agosto 2026 il piano viene approvato con lo stralcio della destinazione industriale di quel terreno. “I torritesi esultano – raccontano – l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno non ampliare ulteriormente l’area industriale, lasciando quel terreno tal quale in quanto maggiormente compatibile all’area urbanizzata limitrofa. Hanno vinto il buon senso e l’attenzione per gli abitanti e per un territorio già fragile e compromesso, segnato da terreni franosi e da un’area industriale a ridosso delle case. È in gioco la qualità della vita. Un passo importante, in linea con i principi di Garfagnana Terra Unica, la manifestazione di questi giorni che valorizza il territorio e l’impegno quotidiano di chi lo tutela e ne garantisce la sicurezza e la salvaguardia, anche di chi lo abita”.
Il timore di novembre
A novembre, però, “torna con forza il timore dell’ampliamento”. “Quanto stabilito dal piano operativo intercomunale sembra non avere più valore – denuncia il comitato – una prospettiva difficile da accettare, che suscita incredulità, profonda delusione, frustrazione e un senso di tradimento. Ma anche Torrite è Garfagnana, no?”.
Le domande sono dirette all’amministrazione. “Cosa sta facendo oggi chi fino a poco tempo fa ha difeso i cittadini? – chiedono – L’amministrazione comunale intende davvero approvare la variazione urbanistica? Per quali ragioni? Sono domande che attendono risposta”.
Il comitato ricorda la mobilitazione precedente. “Le 200 firme raccolte per l’osservazione al piano operativo intercomunale, che dicevano chiaramente no all’ampliamento dell’area industriale – concludono – sono ancora vive”.
Foto Tommaso Fabiani