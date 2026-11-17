Sono partiti però, gli interventi di messa in sicurezza avviati da Anas per la riapertura del tratto attualmente chiuso al confine tra i comuni di Borgo a Mozzano e Bagni di Lucca, in seguito alla colata di fango e detriti che ha invaso la carreggiata venerdì scorso. Nel momento in cui la colata di fango e detriti ha invaso la carreggiata, la strada era già stata chiusa dal personale Anas, appositamente intervenuto sul posto insieme ai carabinieri. In particolare, il sorvegliante Anas, accortosi che il movimento franoso era ancora in atto, aveva già sbarrato una corsia con l’auto di servizio e fermato il flusso di traffico nell’altra direzione, scongiurando così il coinvolgimento di persone. Tra i veicoli fermati anche un autobus che stava per transitare pochi secondi prima della frana, originata in una quota più alta del versante, a circa 200 metri dalla strada, causando l’instabilità della parete di monte.