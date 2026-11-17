P asserella di Bolognana sul Serchio chiusa per due giorni. La Provincia di Lucca ha infatti disposto la chiusura temporanea al transito veicolare domani e giovedì del viadotto che sulla Sp 58 collega le due spon de del fiume dalla zona di Bolognana (Gallicano) a Fornaci di Barga (Barga).

L’interdizione al transito, più nel dettaglio, sarà in vigore dalle 7 alle 18 sia domani mercoledì 18 sia giovedì 19 novembre per consentire gli interventi di rimozione di arbusti, rami e vegetazione varia che si sono accumulati alla base delle pile del ponte a causa delle piene del Serchio dei giorni scorsi. I lavori programmati dalla Provincia, infatti, prevedono l’installazione di una grande gru sull’impalcato del ponte che dovrà rimuovere i detriti che saranno smaltiti.