In provincia di Lucca, tra le zone della Toscana più colpite dal maltempo dei giorni scorsi, è ancora in corso la ricognizione dei danni. Per finanziare gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino, il Consiglio regionale ha impegnato la giunta a prevedere risorse nel bilancio di previsione 2027, la cui approvazione è attesa entro la fine dell’anno.

L’impegno è contenuto nell’ordine del giorno In merito agli eventi calamitosi occorsi sul territorio toscano nel novembre 2026, collegato alla variazione di bilancio e approvato all’unanimità. Tra i firmatari ci sono i consiglieri lucchesi Mario Puppa (Pd) e Vittorio Salotti (Casa Riformista). L’atto impegna la giunta “a prevedere all’interno del bilancio 2027 lo stanziamento di risorse idonee per la messa in sicurezza delle aree ed i ripristini delle aree coinvolte”.