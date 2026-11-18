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Danni per il maltempo: via libera in Consiglio regionale all’ordine del giorno sui fondi per i ripristini
I consiglieri lucchesi Puppa e Salotti tra i firmatari: “Un segnale forte di impegno”
In provincia di Lucca, tra le zone della Toscana più colpite dal maltempo dei giorni scorsi, è ancora in corso la ricognizione dei danni. Per finanziare gli interventi di messa in sicurezza e di ripristino, il Consiglio regionale ha impegnato la giunta a prevedere risorse nel bilancio di previsione 2027, la cui approvazione è attesa entro la fine dell’anno.
L’impegno è contenuto nell’ordine del giorno In merito agli eventi calamitosi occorsi sul territorio toscano nel novembre 2026, collegato alla variazione di bilancio e approvato all’unanimità. Tra i firmatari ci sono i consiglieri lucchesi Mario Puppa (Pd) e Vittorio Salotti (Casa Riformista). L’atto impegna la giunta “a prevedere all’interno del bilancio 2027 lo stanziamento di risorse idonee per la messa in sicurezza delle aree ed i ripristini delle aree coinvolte”.
“Il maltempo dei giorni scorsi – spiegano Puppa e Salotti – ha fatto registrare pesanti danni in Toscana e, in particolare, nella provincia di Lucca, tra le più colpite. Mentre sono in corso accertamenti e verifiche sull’effettiva entità dei danni al territorio e alle popolazioni, non è stato possibile intervenire mediante la variazione di bilancio in discussione. Per questi motivi, con l’ordine del giorno approvato, abbiamo voluto dare un segnale di forte impegno a stanziare risorse appena possibile, cioè in sede di approvazione del bilancio preventivo, che avverrà prima della fine dell’anno”.