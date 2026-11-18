Il percorso per under 35 toccherà anche Grosseto e Pienza, da febbraio a maggio 2027. Tra le docenti Maddalena Crippa e Pamela Villoresi

Sarà l’ultima casa di Giovanni Pascoli, a Castelvecchio nel comune di Barga, a ospitare il lavoro sulla memoria e sulla voce di Versi in viaggio, la residenza teatrale itinerante che tra febbraio e maggio 2027 porterà quindici giovani attrici e attori nei luoghi della letteratura toscana. Nella tappa barghigiana, realizzata in collaborazione con la Fondazione Giovanni Pascoli, gli allievi lavoreranno su come dare corpo e voce alla parola poetica negli stessi luoghi in cui il poeta visse e scrisse.

Le candidature sono aperte fino al 30 novembre 2026 a giovani di età inferiore ai 36 anni, residenti o domiciliati in Toscana, che siano non occupati, disoccupati o studenti e operino nell’ambito della ricerca teatrale e poetica. Il percorso prevede 35 giorni di residenza per un totale di 210 ore. Per i selezionati la frequenza è gratuita, l’alloggio è coperto ed è prevista una borsa di 25 euro netti al giorno.

Accanto a Castelvecchio Pascoli, le altre due sedi della formazione saranno Grosseto, città di Luciano Bianciardi, e Pienza, legata alla poesia di Mario Luzi. Gli allievi lavoreranno insieme in sessioni intensive dedicate alla voce, alla preparazione fisica e alla drammaturgia poetica. Il lavoro del gruppo sarà poi presentato al pubblico a Casa Boccaccio, a Certaldo, e a Casa Indro Montanelli, a Fucecchio.

Alla guida del programma c’è il regista Alessio Pizzech. Con lui, tra i docenti, le attrici Maddalena Crippa e Pamela Villoresi, il drammaturgo Gian Maria Cervo e il coreografo Carlo Massari.

“È un progetto suggestivo e necessario, in un tempo di conflitti: il teatro e i giovani attori devono recuperare il senso etico e civile della poesia, capace di costruire relazioni, ripopolare i borghi e farli vivere attraverso intelligenze e sensibilità che si mettono in movimento”, spiega Pizzech.