dopo il maltempo|
Mediavalle e Garfagnana/
Borgo e Bagni tornano più vicine: il Brennero riapre nel pomeriggio
20 novembre 2026 | 13:10
A doppio senso di marcia a Chifenti, a senso unico alternato a Ponte a Serraglio
Dalle 16 circa di oggi 20 novembre, potrà essere riaperta a doppio senso di marcia la Ss12 del Brennero, chiusa da una frana tra Chifenti e via del Piano, a Borgo a Mozzano.
Anas sta lavorando anche per aprire a senso unico alternato il tratto con la frana più grossa, quella al confine con Ponte a Serraglio, che sarà però riaperto a senso unico alternato.
Con questi provvedimenti, la viabilità che collega Borgo con Bagni di Lucca potrà tornare fruibile.