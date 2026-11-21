La misura|
Minucciano, torna il bando per favorire la residenzialità dei nuclei familiari
Fino a 1200 euro l’anno per contrastare lo spopolamento e favorire l’insediamento stabile di nuclei familiari nel territorio
Il Comune di Minucciano informa che è aperto il bando per l’assegnazione di un contributo pluriennale volto a promuovere e sostenere la residenzialità dei nuclei familiari nel territorio comunale.
L’iniziativa è finalizzata a contrastare lo spopolamento e favorire l’insediamento stabile di nuclei familiari nel Comune di Minucciano. Le domande possono essere presentate dal 19 novembre al 31 dicembre.
La misura prevede contributi annuali di 600 o 1200 euro, per un massimo di sei anni, in relazione alla composizione e alle caratteristiche del nucleo familiare, secondo quanto specificato dal bando.
Le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito allegato, mediante consegna al protocollo comunale, raccomandata A/R oppure Pec all’indirizzo comune.minucciano@postacert.toscana.it.
Prima della presentazione della domanda si raccomanda di leggere attentamente il bando completo, nel quale sono indicati requisiti di ammissione, criteri per la formazione della graduatoria, documentazione richiesta e modalità di erogazione del contributo.