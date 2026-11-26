Si è svolto nei giorni scorsi, nella sala ex Archivio di Castelnuovo di Garfagnana, l’incontro dedicato a famiglie e insegnanti per presentare la ripresa del progetto sull’uso della Comunicazione Aumentativa Alternativa rivolto ai minori con disturbo dello spettro autistico.

All’appuntamento hanno partecipato Maela Pedri, responsabile del Servizio Sociale Area Disabilità, Elena Bianchini, responsabile dell’unità funzionale Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Zona Valle del Serchio, ed Elisa Santocchi, neuropsichiatra infantile referente del progetto autismo. Le referenti hanno illustrato la nuova fase dell’iniziativa, finalizzata a implementare le strategie di Caa in ambito familiare e scolastico attraverso percorsi formativi mirati sia per i nuclei familiari sia per gli operatori della scuola.

A questo primo appuntamento è seguita la prima giornata di formazione teorico-pratica destinata a operatori sociali, operatori scolastici e insegnanti, condotta da Maria Cristina Olivieri, esperta messa a disposizione dalla cooperativa C.Re.A.

Il percorso, della durata di 12 mesi a partire dal 20 maggio, prosegue l’esperienza già maturata tra giugno 2023 e settembre 2025, rinnovando la collaborazione con gli stessi partner: C.Re.A. Società Cooperativa Sociale e Associazione Il Sogno ONLUS. L’iniziativa si rivolge a circa 25 minori in carico all’Ufsmia Zona Valle del Serchio (sia con recente diagnosi, sia già partecipanti alla precedente edizione) ed è interamente finanziata tramite il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (annualità 2025).

La Comunicazione Aumentativa Alternativa comprende un insieme di strategie, tecniche e metodologie che affiancano – senza sostituirlo – il linguaggio orale, permettendo alle persone con bisogni comunicativi complessi di esprimersi nella quotidianità. Secondo la definizione dell’Asha (2005), la Caa mira a compensare disabilità comunicative temporanee o permanenti e limitazioni alla partecipazione in persone con severi disordini nella produzione o comprensione del linguaggio orale e scritto.

Formare i familiari significa migliorare la comprensione dei bisogni dei ragazzi e favorirne la capacità di scelta e autodeterminazione. Questo approccio permette di ridurre i comportamenti problema – spesso legati alla difficoltà di farsi capire – e di alleviare lo stress e il senso di frustrazione condivisi sia dai minori sia dai loro genitori. Allo stesso tempo, diffondere queste competenze nei diversi contesti di vita contribuisce a costruire una comunità più preparata e inclusiva.

Gli interventi saranno personalizzati sulla base di una progettualità definita all’inizio dell’anno scolastico 2026-2027 dall’équipe di progetto (composta da UFSMIA e dagli operatori dei due partner) e si articoleranno in due ambiti principali:

Formazione e affiancamento alle famiglie: curata dalle esperte dell’Associazione Il Sogno Onlus, prevede una prima fase di individuazione degli strumenti di Caa più adatti al singolo minore e una seconda fase pratica, in cui famiglie e operatori costruiranno insieme simboli e tabelle comunicative. Il percorso proseguirà con incontri domiciliari, accompagnamento a scuola e, per i ragazzi più grandi, attività in piccolo gruppo presso la sede dell’Associazione.