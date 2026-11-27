Dai sapori della tavola raccontati nei versi di Giovanni Pascoli alle sfide che attendono l’agricoltura contemporanea. Sarà un viaggio tra memoria, tradizione e innovazione quello che giovedì (3 dicembre), alle 18, a Casa Pascoli, a Castelvecchio di Barga, chiuderà il festival Pascoli sempre nuovo, promosso dalla Fondazione Giovanni Pascoli.

Protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna sarà Massimo Vincenzini, presidente dell’Accademia dei Georgofili, con un intervento dal titolo Dai cibi pascoliani alle sfide dell’agricoltura del terzo millennio.

Il punto di partenza sarà il mondo rurale descritto dal poeta, che ha saputo restituire attraverso i suoi versi i sapori della tavola, il lavoro nei campi e il ritmo delle stagioni. Da qui la riflessione si sposterà verso il presente, interrogandosi sulle trasformazioni del settore agricolo e sulla necessità di ripensarne modelli e pratiche alla luce delle nuove esigenze della società.

Un dialogo tra letteratura e cultura scientifica per ragionare, attraverso l’eredità pascoliana, sulle prospettive dell’agricoltura e sul suo ruolo nella società del futuro. Ad accompagnare la conversazione saranno le letture degli attori Alessandro Bertolucci e Federica Spanò.