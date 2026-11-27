Si avvia alla conclusione il progetto Hope, il percorso promosso dall’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio che ha portato alla creazione di uno sportello sociale territoriale. Sabato 5 dicembre, dalle 10 alle 12,30, al Centro polifunzionale di Ghivizzano, è in programma un incontro pubblico per tracciare un bilancio dei primi sei mesi di attività, condividere i risultati della sperimentazione e discutere le prospettive future del servizio.

Finanziato nell’ambito del Programma regionale Fse+ Toscana 2021-2027, attraverso l’attività dedicata all’inclusione e al presidio sociale, il progetto punta a rafforzare i servizi di prossimità, promuovere la partecipazione attiva dei cittadini e contribuire alla coesione sociale e alla valorizzazione del territorio.

Nei primi sei mesi di attività lo sportello ha ospitato due servizi: Dsa è normalità, dedicato al supporto allo studio e al confronto tra famiglie di bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento, curato da Sara Caselli e Chiara Lammari, e Teatro per star bene, percorso di teatro sociale promosso dall’associazione Il circo e la luna per favorire il benessere, l’espressione personale e l’inclusione attraverso le arti performative.

Le due esperienze hanno coinvolto le famiglie del territorio, sperimentando le potenzialità dello sportello non soltanto come luogo di incontro e ascolto, ma anche come spazio laboratoriale.

L’appuntamento del 5 dicembre consentirà di ripercorrere le tappe del progetto attraverso le testimonianze delle famiglie, i contributi delle associazioni coinvolte e la presentazione dei dati raccolti. Particolare attenzione sarà riservata al futuro dello sportello, dal momento che il progetto che ne ha consentito l’attivazione si concluderà il prossimo 19 dicembre.

La mattinata si aprirà alle 10 con un laboratorio rivolto a bambini e famiglie, a cura de Il circo e la luna, per sperimentare direttamente i benefici del teatro sociale. Alle 10,40 sono previsti i saluti delle amministrazioni dell’Unione dei Comuni, seguiti, alle 10,50, dalla ricostruzione della storia del progetto e del percorso partecipativo a cura di Lama impresa sociale.

Alle 11 saranno presentati i dati, le testimonianze e i riscontri raccolti nell’ambito del servizio Dsa è normalità, mentre alle 11,25 sarà illustrato il percorso di teatro sociale. Alle 11,40 interverrà la Misericordia, per raccontare come l’arrivo dello sportello abbia inciso sulla vita del Centro polifunzionale.

Alle 12 si aprirà il dibattito con la cittadinanza, a partire da una riflessione dell’Unione dei Comuni sul valore dell’esperienza per il territorio e sulle possibilità di dare continuità al servizio. Al centro del confronto una domanda: “Cosa vorremmo che lo sportello diventasse dopo il 19 dicembre, e cosa può fare ciascuno di noi perché succeda?”. La mattinata si concluderà alle 12,30 con un aperitivo.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutta la cittadinanza. Durante la presentazione sarà attivo anche un servizio di animazione per i bambini, a cura dell’associazione Il circo e la luna.