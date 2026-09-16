Castelnuovo, è polemica sulla risonanza magnetica inaugurata nel 2015: “Quanto è stata utilizzata?”

Torna al centro del dibattito la sanità in Valle del Serchio, con un nuovo fronte aperto sulla risonanza magnetica dell’ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana. A sollevare il caso sono il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi e il presidente del consiglio comunale di Castiglione di Garfagnana Roberto Tamagnini, che puntano il dito sulla strumentazione in dotazione al reparto di radiologia.

“Nel febbraio del 2015 veniva inaugurato in pompa magna il nuovo macchinario di risonanza magnetica nel reparto di radiologia dell’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana – attaccano Fantozzi e Tamagnini –. Oggi, a distanza di anni, ci troviamo di fronte all’ennesimo spreco: un’apparecchiatura mai sfruttata a pieno regime, prima frenata dalla presunta carenza di tecnici autorizzati o da limiti di potenza, e poi completamente abbandonata anche dopo il periodo pandemico, giacendo di fatto inutilizzata in una stanza della struttura”.

“Il copione a cui siamo costretti ad assistere sulla pelle dei cittadini della Garfagnana e della Mediavalle è sempre lo stesso: si inaugurano sale e macchinari per fare passerelle e tagliare nastri, ma la sanità pubblica territoriale resta drammaticamente al palo. Se un’apparecchiatura rimane una scatola vuota e inservibile, significa che si è fallito nella programmazione e nella gestione. Oggi, per sottoporsi a una risonanza magnetica, i residenti della zona sono costretti a sobbarcarsi il viaggio verso l’ospedale San Luca di Lucca, affrontando liste d’attesa tutt’altro che brevi, oppure a rivolgersi inevitabilmente alla sanità privata a proprie spese. Presenteremo un atto formale in consiglio regionale – concludono Fantozzi e Tamagnini – per fare piena luce su questa vicenda”.

Immediata è giunta la replica dell’Asl Toscana nord ovest, che ha voluto precisare la natura tecnica ed economica del macchinario: “L’apparecchiatura installata all’ospedale di Castelnuovo nel 2015 non è una risonanza magnetica ad alto campo per diagnostica generale, bensì un sistema Rm Esaote a basso campo (0,25 Tesla), concepito esclusivamente per lo studio delle articolazioni periferiche: ginocchio, caviglia, piede, gomito, polso e mano – chiarisce la direzione dell’Asl –. Per caratteristiche tecnologiche e indicazioni cliniche, si tratta di una macchina con un ambito operativo necessariamente limitato e settoriale, che può essere utilizzata solo per esami specifici e mirati. L’investimento sostenuto nel 2015 ammontava a circa 200mila euro: parlare di ‘milioni di euro di soldi pubblici sprecati’ è pertanto incompatibile con il dato reale e quindi fuorviante”. Quanto al personale, l’azienda sottolinea le difficoltà di reclutamento nazionali ma evidenzia:”È stato attivato anche un concorso con procedura mirata smart, di prossimo espletamento, che registra finalmente una partecipazione numericamente significativa”.

Spiegazioni che non hanno però convinto gli esponenti di Fratelli d’Italia, pronti alla controriposta e a rilanciare le perplessità sulla reale utilità del servizio offerto: “Si tratta di una non risposta che lascia ancora molte domande – controbattono Fantozzi e Tamagnini –. Ben diverso era il tono usato nel 2015, quando furono usate parole importanti definendolo ‘un macchinario che può essere utilizzato per pazienti provenienti dal pronto soccorso e uno strumento versatile, che può essere utilizzato anche per la normale radiologia’. Le nostre domande restano attuali: quante volte è stato utilizzato il macchinario in questi anni? E perché si è speso denaro pubblico senza assicurarsi che venisse utilizzato a pieno regime e con medici specializzati? Ad oggi, questo macchinario quanto costa alle tasche dei cittadini? Per restituire al dibattito pubblico dati oggettivi bisognerebbe parlare francamente della situazione reale della sanità in Valle del Serchio”.