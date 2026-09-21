L'evento|
Festa a Gorfigliano per la conclusione dell’attività professionale del dottor Rino Romei
Un momento di affetto, riconoscenza e gratitudine verso un medico che per anni è stato molto più di un professionista
Si è svolta ieri (20 settembre) alla struttura della Misericordia di Minucciano in località Segheria, a Gorfigliano, una grande festa organizzata dagli abitanti di Agliano, Canipaia, Castagnola, Foresto, Gorfigliano, Gramolazzo, Minucciano, Rimessa di Agliano e Verrucolette per celebrare la conclusione dell’attività professionale del dottor Rino Romei.
Un momento di festa, ma soprattutto di affetto, riconoscenza e gratitudine verso un medico che per tanti anni è stato molto più di un professionista: un punto di riferimento per intere generazioni di abitanti della comunità.
Con la sua professionalità, competenza, disponibilità e generosità, il dottor Romei ha saputo costruire nel tempo un legame profondo e sincero con le persone e con il territorio, accompagnando con attenzione e umanità tantissime famiglie.
La giornata è stata caratterizzata da grande partecipazione e da momenti di forte commozione. Emozione condivisa dallo stesso dottor Romei, che ha ringraziato con sincera gratitudine tutti coloro che hanno voluto essere presenti e che, con questa festa, hanno dimostrato quanto sia stato importante il suo lungo percorso al servizio della comunità.
Un affettuoso grazie, Dottor Romei, dunque, da parte di tutti gli abitanti che hanno voluto festeggiare insieme a lui questo importante traguardo, con l’augurio che il nuovo capitolo della sua vita sia ricco di serenità, soddisfazioni e ancora tanti momenti da condividere con la sua comunità.