Festa a Gorfigliano per la conclusione dell’attività professionale del dottor Rino Romei

Un momento di affetto, riconoscenza e gratitudine verso un medico che per anni è stato molto più di un professionista

Si è svolta ieri (20 settembre) alla struttura della Misericordia di Minucciano in località Segheria, a Gorfigliano, una grande festa organizzata dagli abitanti di Agliano, Canipaia, Castagnola, Foresto, Gorfigliano, Gramolazzo, Minucciano, Rimessa di Agliano e Verrucolette per celebrare la conclusione dell’attività professionale del dottor Rino Romei.

Un momento di festa, ma soprattutto di affetto, riconoscenza e gratitudine verso un medico che per tanti anni è stato molto più di un professionista: un punto di riferimento per intere generazioni di abitanti della comunità.

Con la sua professionalità, competenza, disponibilità e generosità, il dottor Romei ha saputo costruire nel tempo un legame profondo e sincero con le persone e con il territorio, accompagnando con attenzione e umanità tantissime famiglie.

La giornata è stata caratterizzata da grande partecipazione e da momenti di forte commozione. Emozione condivisa dallo stesso dottor Romei, che ha ringraziato con sincera gratitudine tutti coloro che hanno voluto essere presenti e che, con questa festa, hanno dimostrato quanto sia stato importante il suo lungo percorso al servizio della comunità.