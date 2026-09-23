Lo stanziamento|
Più di 100mila euro dalla regione per completare il recupero della cinta muraria di Castiglione Garfagnana
I lavori si concluderanno entro la fine di quest’anno e riguarderanno il tratto tra la Torricella e il Torrione del Fondaccio
La giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 110mila euro destinandoli al comune di Castiglione Garfagnana. “Serviranno – spiegano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessora alla cultura Cristina Manetti – per completare gli interventi di restauro e recupero della cinta muraria.
In particolare i lavori riguarderanno il tratto tra la Torricella e il Torrione del Fondaccio, di proprietà del Comune. Si tratta di una porzione davvero importante visto che la Torricella occupa una posizione particolarmente favorevole perché si trova nel punto più elevato e panoramico delle mura. Offre un punto di osservazione privilegiato sulla Rocca e sulla conca della Garfagnana. L’attuale baluardo è posteriore alla torre. Il bastione fu realizzato in più fasi, trasformando e integrando la struttura precedente. Il tratto di mura verso il Torrione del Fondaccio conserva ancora i beccatelli del camminamento originario mentre le merlature superiori sono scomparse. Quindi siamo particolarmente felici di finanziare un intervento così rilevante e significativo”.
I lavori si concluderanno entro la fine di quest’anno.