Più di 100mila euro dalla regione per completare il recupero della cinta muraria di Castiglione Garfagnana

In particolare i lavori riguarderanno il tratto tra la Torricella e il Torrione del Fondaccio, di proprietà del Comune. Si tratta di una porzione davvero importante visto che la Torricella occupa una posizione particolarmente favorevole perché si trova nel punto più elevato e panoramico delle mura. Offre un punto di osservazione privilegiato sulla Rocca e sulla conca della Garfagnana. L’attuale baluardo è posteriore alla torre. Il bastione fu realizzato in più fasi, trasformando e integrando la struttura precedente. Il tratto di mura verso il Torrione del Fondaccio conserva ancora i beccatelli del camminamento originario mentre le merlature superiori sono scomparse. Quindi siamo particolarmente felici di finanziare un intervento così rilevante e significativo”.