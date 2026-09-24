Linea telefonica guasta per due mesi: il gestore riconosce un indennizzo di 700 euro

Circa due mesi senza poter utilizzare il servizio telefonico, nonostante le numerose segnalazioni al gestore. Un cittadino della Garfagnana ha ottenuto 700 euro di indennizzo dopo essersi rivolto a Federconsumatori Lucca per contestare i disservizi e la mancata risposta ai reclami.

La vicenda si è risolta attraverso una procedura di conciliazione paritetica, attivata dall’associazione dopo il reclamo al gestore. L’utente aveva denunciato l’impossibilità di ottenere una riparazione tempestiva del guasto, pur avendo contattato più volte il servizio clienti.

“Nel reclamo inviato tramite Federconsumatori – dichiara Fabio Coppolella, responsabile di Federconsumatori Lucca – è stato contestato al gestore che i guasti prolungati hanno impedito al consumatore l’utilizzo del servizio per un periodo di circa due mesi e che il gestore stesso non aveva mai fornito una risposta motivata ai reclami dell’utente. In seguito, è stata attivata la procedura paritetica per il tentativo obbligatorio di conciliazione”.

Il confronto davanti alla Commissione paritetica ha portato al riconoscimento delle ragioni del cittadino. “A seguito delle verifiche tecniche – conclude Coppolella – il gestore ha riconosciuto fondata la contestazione del consumatore a cui è stato riconosciuto l’indennizzo di 700 euro per i disservizi lamentati”.