Sospensione dell'acqua|
Castelnuovo di Garfagnana, lavori sulla rete idrica previsti per il 30 settembre
Dalle 13,30 alle 17 si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile e abbassamenti della pressione di rete
Gaia S.p.a. comunica che mercoledì (30 settembre) saranno effettuati lavori congiunti con l’Amministrazione Comunale sulla rete idrica dell’acquedotto servente il capoluogo di Castelnuovo Di Garfagnana.
Pertanto, nel suddetto giorno, dalle 13,30 alle 17 e comunque sino al termine dei lavori, si potranno verificare momenti di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile e/o abbassamenti della pressione di rete nel capoluogo di Castelnuovo Di Garfagnana. I lavori interesseranno via Xx Aprile, via Pio La Torre, via Xx Settembre, via Enrico Fermi, via dei Cappuccini, via della Stazione, via G. Puccini c/o impianti sportivi, via Guglielmo Marconi e le zone limitrofe del comune di Castelnuovo di Garfagnana.
Saranno interessati circa 267 utenti. Al ritorno dell’acqua potrà verificarsi la presenza di torbidità che scomparirà lasciando scorrere l’acqua per pochi minuti. I lavori previsti potranno essere prorogati nei giorni successivi in caso di eventi atmosferici avversi. La società si scusa per il disagio.