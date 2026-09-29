Contributo regionale per completare il centro sportivo e culturale Angelini di Camporgiano

Il centro sportivo e culturale Angelini di Camporgiano, intitolato al dottor Gabriello Angelini, ex sindaco e medico, sarà completato grazie a un finanziamento di 60mila euro della Regione Toscana. Il finanziamento è previsto dall’accordo che verrà sottoscritto tra la stessa Regione e il Comune di Camporgiano, al quale la giunta regionale ha dato il via, che definisce i tempi, le modalità di erogazione delle risorse e le procedure per il monitoraggio dell’intervento.

Il contributo sarà versato in due tranche da 30mila euro. La prima verrà erogata come anticipo dopo l’aggiudicazione dei lavori o l’avvio dell’intervento; la seconda a saldo, dopo la conclusione delle opere, la certificazione della regolare esecuzione e la rendicontazione delle spese. Sono previste anche liquidazioni intermedie fino all’80 per cento del contributo complessivo.

La scadenza principale è fissata al 30 novembre prossimo, entro il quale dovranno essere conclusi i lavori. Entro il 31 dicembre, invece, il Comune dovrà trasmettere la documentazione finale e completare la rendicontazione delle spese.

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, sottolinea che lo sport è un elemento fondamentale delle politiche regionali: “Le attività sportive e in particolare quelle di base, quindi l’impiantistica e le strutture ad esse connesse, rappresentano un elemento fondamentale dell’azione della Regione. Siamo per questo sensibili a ogni richiesta che arriva dai territori. Il nostro programma è attento a garantire il diritto all’attività fisica e alla pratica di ogni sport”.

L’intervento rientra nel programma della Toscana Diffusa, la strategia della Regione tesa a valorizzare, riqualificare e contrastare lo spopolamento nei piccoli borghi e nelle aree a minore densità abitativa. L’area interessata dai lavori è di proprietà pubblica e nella disponibilità dell’Amministrazione comunale.

Il Comune di Camporgiano sarà responsabile dell’intera realizzazione dell’intervento e dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.