Il finanziamento|
Contributo regionale per completare il centro sportivo e culturale Angelini di Camporgiano
Intervento da 60mila euro da erogare in due tranche, all’aggiudicazione e al rendiconto, all’interno del progetto per la Toscana Diffusa
Il centro sportivo e culturale Angelini di Camporgiano, intitolato al dottor Gabriello Angelini, ex sindaco e medico, sarà completato grazie a un finanziamento di 60mila euro della Regione Toscana. Il finanziamento è previsto dall’accordo che verrà sottoscritto tra la stessa Regione e il Comune di Camporgiano, al quale la giunta regionale ha dato il via, che definisce i tempi, le modalità di erogazione delle risorse e le procedure per il monitoraggio dell’intervento.
Il contributo sarà versato in due tranche da 30mila euro. La prima verrà erogata come anticipo dopo l’aggiudicazione dei lavori o l’avvio dell’intervento; la seconda a saldo, dopo la conclusione delle opere, la certificazione della regolare esecuzione e la rendicontazione delle spese. Sono previste anche liquidazioni intermedie fino all’80 per cento del contributo complessivo.
La scadenza principale è fissata al 30 novembre prossimo, entro il quale dovranno essere conclusi i lavori. Entro il 31 dicembre, invece, il Comune dovrà trasmettere la documentazione finale e completare la rendicontazione delle spese.
Il presidente della Regione, Eugenio Giani, sottolinea che lo sport è un elemento fondamentale delle politiche regionali: “Le attività sportive e in particolare quelle di base, quindi l’impiantistica e le strutture ad esse connesse, rappresentano un elemento fondamentale dell’azione della Regione. Siamo per questo sensibili a ogni richiesta che arriva dai territori. Il nostro programma è attento a garantire il diritto all’attività fisica e alla pratica di ogni sport”.
L’intervento rientra nel programma della Toscana Diffusa, la strategia della Regione tesa a valorizzare, riqualificare e contrastare lo spopolamento nei piccoli borghi e nelle aree a minore densità abitativa. L’area interessata dai lavori è di proprietà pubblica e nella disponibilità dell’Amministrazione comunale.
Il Comune di Camporgiano sarà responsabile dell’intera realizzazione dell’intervento e dovrà garantire il rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.
Il monitoraggio finanziario e procedurale verrà effettuato attraverso Moni Toscana, il sistema regionale utilizzato per seguire l’avanzamento dei progetti finanziati con risorse toscane. L’amministrazione dovrà inoltre dare evidenza del sostegno regionale. All’ingresso della struttura sarà collocata una targa identificativa e, al termine dei lavori, l’opera verrà presentata in modo congiunto da Comune e Regione.