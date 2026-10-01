Careggine, la vendemmia dei bambini inaugura un anno di lezioni nella natura

La vendemmia diventa una lezione sul campo per i bambini della scuola primaria di Careggine . Alla GeoPark Farm di Bosa di Careggine, nel Parco delle Alpi Apuane, gli alunni hanno raccolto l’uva tra i filari , inaugurando un percorso educativo che li accompagnerà per tutto l’anno alla scoperta del rapporto tra agricoltura, ambiente e attività umane.

L’esperienza proseguirà nei prossimi mesi: i bambini seguiranno tutte le fasi di trasformazione dell’uva, dalla raccolta all’imbottigliamento , conoscendo da vicino il lavoro e i processi che portano alla produzione del vino. Un modo per approfondire una pratica agricola legata alla storia e alla cultura del territorio, attraverso l’osservazione e la partecipazione diretta.

Il programma si estenderà poi dalla vigna agli ambienti agricoli e forestali, con attività dedicate alla biodiversità . Tra queste figura la realizzazione di un insettario , che in futuro potrebbe trovare posto nel museo del Parco, arricchendo la documentazione sugli insetti e colmando una lacuna della sezione entomologica.

Un altro filone riguarderà gli animali che abitano boschi e coltivi. Lezioni teoriche, osservazioni sul campo, fototrappole e birdwatching aiuteranno gli alunni a riconoscere le specie presenti e a comprendere il loro rapporto con gli ambienti in cui vivono. Alle attività potranno contribuire anche i Guardiaparco, affiancando gli studenti nelle uscite e nella lettura del territorio. L’obiettivo del percorso è avvicinare i bambini alla conoscenza e alla cura del territorio, partendo dall’esperienza concreta.