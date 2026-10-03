Rocca Ariostesca: parte la nuova fase di lavori, ma le porte restano aperte

La Rocca Ariostesca continua a crescere. Lunedì (5 ottobre) sarà allestito il cantiere per una nuova fase dei lavori di recupero e valorizzazione: un investimento di 750 mila euro, con una durata prevista di 180 giorni, che permetterà di completare importanti interventi sull’edificio e migliorare la fruibilità dei suoi spazi.

Durante i lavori la Rocca resterà aperta, continuando ad accogliere cittadini e visitatori.

Prosegue così il percorso con cui l’amministrazione comunale sta investendo su uno dei luoghi simbolo di Castelnuovo e della Garfagnana. Un impegno che unisce la cura del patrimonio storico alla volontà di renderlo sempre più parte della vita culturale e collettiva della città, attraverso il progetto museale Il Palazzo di Atlante.

“La Rocca è una cosa viva: vive attraverso le persone che la attraversano, le attività che ospita e le possibilità che siamo capaci di costruire al suo interno – sottolinea il sindaco di Castelnuovo Garfagnana, Andrea Tagliasacchi –. Per questo continuiamo a investirci. Il recupero va avanti, un intervento dopo l’altro, con l’obiettivo di custodire la sua storia e darle sempre più spazio nel presente della nostra comunità. Anche in questa fase resterà aperta: il cantiere accompagna la crescita di un luogo che continua a essere vissuto”.

Il sindaco Andrea Tagliasacchi

Le opere interesseranno innanzitutto le coperture e le strutture, con la sostituzione degli elementi ammalorati e la realizzazione di nuove protezioni vetrate, pensate per proteggere e valorizzare gli spazi interni. Sono inoltre previsti interventi di restauro e conservazione sul portale monumentale, sui paramenti murari, sui terrazzi, sui balconi, sui merli e sulla torretta di via Vittorio Emanuele. All’interno si procederà al completamento dei servizi igienici, delle finiture e degli infissi, insieme al miglioramento degli elementi di sicurezza: tra questi, la nuova uscita su via Fulvio Testi e il nuovo parapetto della scala interna. Il programma comprende anche la realizzazione dei sistemi di climatizzazione e ventilazione, per rendere gli ambienti più confortevoli e adatti alla loro fruizione.

Il nuovo cantiere rappresenta quindi un ulteriore passo nel percorso di riqualificazione della Rocca Ariostesca. Alla conservazione dell’edificio si affianca lo sviluppo di uno spazio culturale capace di unire storia, innovazione e accessibilità, rafforzando il suo ruolo di riferimento per il territorio.