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Le strade di Fabbriche di Vergemoli nel viaggio in moto di “Dust & Trust” su Prime Video
Dopo un reality della Bbc, il territorio scelto per una nuova serie destinata al pubblico internazionale. Giannini: “Orgogliosi di raccontare il nostro territorio”
Le strade, i borghi e i paesaggi di Fabbriche di Vergemoli diventano il set di Dust & Trust, nuova serie televisiva dedicata al viaggio in moto e alla scoperta dei territori, destinata alla distribuzione su Prime Video e su altre piattaforme italiane e internazionali. Dopo aver ospitato le riprese di un reality della Bbc, il comune torna dunque al centro di una produzione audiovisiva, con una nuova occasione di visibilità per la Garfagnana.
La prima stagione sarà composta da sette episodi e seguirà sette motociclisti in un viaggio tra paesaggi, comunità e tradizioni locali. A guidare il gruppo sarà David Dell’Omodarme, mentre la regia e la produzione sono affidate a Domenico Morra.
Per Fabbriche di Vergemoli, la presenza nella serie offre la possibilità di far conoscere il proprio patrimonio ambientale, culturale e paesaggistico a un pubblico più ampio, anche al di fuori dei circuiti turistici tradizionali. Le immagini porteranno sugli schermi l’identità e le peculiarità del territorio, con possibili ricadute sull’interesse turistico per l’intera area.
“Dopo un reality della Bbc, finire ancora una volta in televisione grazie a un nuovo programma che sarà distribuito su Amazon Prime Video è sicuramente per me motivo di orgoglio come sindaco e rappresentante di questo territorio ma anche come cittadino,– dichiara Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli –. Vedo riconosciuto anche il lavoro fatto in questi anni per far comprendere quanto siano attrattivi i luoghi in cui viviamo e quanto meritino di essere visitati. È una grande soddisfazione, in attesa di vedere le nostre strade percorse da bolidi su due ruote e raccontate in una maniera diversa dal consueto”.
La scelta di Fabbriche di Vergemoli come luogo delle riprese conferma l’interesse delle produzioni televisive per questi luoghi e si inserisce nel percorso di promozione sul quale il Comune intende continuare a investire. L’obiettivo è valorizzare le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche del territorio, accogliendo iniziative capaci di generare visibilità e nuove opportunità. In questo caso, a raccontare la Garfagnana sarà il punto di vista di chi ne percorre le strade in moto, attraverso un linguaggio immediato come quello delle immagini.