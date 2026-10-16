Una panchina tricolore a Vergemoli per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata

L’inaugurazione domenica dopo la cerimonia dedicata a Norma Cossetto. Giannini: “La memoria sia un patrimonio da custodire e trasmettere alle nuove generazioni”

Una commemorazione per Norma Cossetto e una panchina tricolore dedicata alle vittime delle foibe e all’esodo giuliano-dalmata. È il doppio appuntamento in programma domenica (18 ottobre), alle 15, a Vergemoli, nell’area del Monumento ai Caduti in via del Giardino. Le iniziative sono promosse dal Comitato 10 febbraio con il patrocinio del Comune di Fabbriche di Vergemoli.

La cerimonia si aprirà alla targa ai Caduti, sotto il loggiato dell’Oratorio Sant’Antonio, con la commemorazione di Norma Cossetto, nell’ambito dell’ottava edizione dell’iniziativa nazionale Una rosa per Norma. La studentessa istriana, seviziata e uccisa a 23 anni nell’ottobre del 1943 dai partigiani titini, è diventata un simbolo del ricordo delle vittime delle foibe e delle donne che hanno subito violenza.

A seguire sarà inaugurata la panchina del ricordo, dipinta con i colori della bandiera italiana. L’installazione rientra nel progetto In ogni città una panchina tricolore, con cui il Comitato 10 febbraio intende creare luoghi permanenti dedicati alla memoria degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia e alle sofferenze legate alle vicende del confine orientale.