A Riana di Fosciandora è il giorno della festa del vino

L’iniziativa è uno degli appuntamenti autunnali più attesi in Garfagnana. In programma una giornata tra gusto, tipicità e tradizione. Dalle 11 in poi, per le vie del paese ai mercatini dei prodotti tipici si potranno degustare tante golosità uniche della Garfagnana. Sarà possibile assaggiare infarinata, polenta di granturco incaciata con sugo, polenta arrostita con funghi e formaggio, il caratteristico pane di patate cotto a legna, formaggi e salumi della Garfagnana, porchetta, torte. Non mancheranno anche quest’anno le cosiddette ‘cottarelle’ ovvero un impasto di farina di grano, farro e acqua cotte nei testi. Da riempire con affettati, formaggi o crema di nocciola e molti altri sapori caserecci. Il tutto sarà accompagnato da buoni bicchieri di vino. Darà spettacolo anche una immancabile emozionante protagonista dell’evento. La fontana del paese zampillerà anche quest’anno, quasi per magia, non acqua ma vino di Riana.