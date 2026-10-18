La manifestazione|
A Riana di Fosciandora è il giorno della festa del vino
Una giornata tra gusto, tipicità e tradizione fra mercatini, prodotti tipici ed enogastronomia. C’è il servizio di navetta gratuito
Oggi (18 ottobre) dalle 10 alle 18 a Riana nel Comune di Fosciandora torna come ogni anno la festa del vino.
L’iniziativa è uno degli appuntamenti autunnali più attesi in Garfagnana. In programma una giornata tra gusto, tipicità e tradizione. Dalle 11 in poi, per le vie del paese ai mercatini dei prodotti tipici si potranno degustare tante golosità uniche della Garfagnana. Sarà possibile assaggiare infarinata, polenta di granturco incaciata con sugo, polenta arrostita con funghi e formaggio, il caratteristico pane di patate cotto a legna, formaggi e salumi della Garfagnana, porchetta, torte. Non mancheranno anche quest’anno le cosiddette ‘cottarelle’ ovvero un impasto di farina di grano, farro e acqua cotte nei testi. Da riempire con affettati, formaggi o crema di nocciola e molti altri sapori caserecci. Il tutto sarà accompagnato da buoni bicchieri di vino. Darà spettacolo anche una immancabile emozionante protagonista dell’evento. La fontana del paese zampillerà anche quest’anno, quasi per magia, non acqua ma vino di Riana.
Offrendo a tutti i visitatori una degustazione magica e folcloristica di un delizioso nettare di Bacco. Tornerà poi dalle 15, per l’undicesimo anno, la tradizionale corsa delle botti per le vie ed i vigneti del borgo. Si tratta di un’originalissima gara a cronometro individuale che consiste nello spinger botti senza fermarsi. Nel pomeriggio sarà possibile degustare anche golosi bomboloni. Ad accompagnare i percorsi del gusto ci saranno i mercatini dell’artigianato locale, musica itinerante, animazione e spazi pensati per i più piccoli.
Presente anche un comodo servizio di navetta gratuito con corse continue durante tutta la giornata per raggiungere o andare via da Riana.
La manifestazione ha anche una struttura al coperto. Per informazioni telefonare al 328.7887086 (Stefania Pro Loco Fosciandora).