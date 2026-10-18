Il fatto|
Garfagnana/
Un’altra raccolta da record di fungo grifone sul monte Matanna
18 ottobre 2026 | 09:22
Raccolta una quantità eccezionale di esemplari, a 2 anni di distanza da un altro episodio, dagli esperti Davide Pardini e Gabriele Coli
Una nuova straordinaria impresa tra i boschi delle Alpi Apuane che bissa il successo di due anni fa.
I cercatori di funghi Davide Pardini e Gabriele Coli hanno messo a segno una raccolta da record sul monte Matanna, portando a casa una quantità eccezionale di esemplari di grifone.
Un bottino straordinario che conferma la grande esperienza e la profonda conoscenza del territorio da parte dei due esperti fungaioli, capaci di ripetersi a distanza di due stagioni con un nuovo e memorabile ritrovamento.