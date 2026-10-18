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Un’altra raccolta da record di fungo grifone sul monte Matanna

18 ottobre 2026 | 09:22
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di Redazione

Redazione

Un&#8217;altra raccolta da record di fungo grifone sul monte Matanna

Raccolta una quantità eccezionale di esemplari, a 2 anni di distanza da un altro episodio, dagli esperti Davide Pardini e Gabriele Coli

Una nuova straordinaria impresa tra i boschi delle Alpi Apuane che bissa il successo di due anni fa.

raccolta record, fungo grifone

I cercatori di funghi Davide Pardini e Gabriele Coli hanno messo a segno una raccolta da record sul monte Matanna, portando a casa una quantità eccezionale di esemplari di grifone.

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Un bottino straordinario che conferma la grande esperienza e la profonda conoscenza del territorio da parte dei due esperti fungaioli, capaci di ripetersi a distanza di due stagioni con un nuovo e memorabile ritrovamento.