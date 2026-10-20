i successi|
Trionfi, podi e grandi prestazioni: il weekend d’autore dei biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane
Dalla vittoria di Benedetti a Massa al gran settimo posto di Bedini a Roma, fino ai tanti podi in tutta Italia
È stato un fine settimana da incorniciare per il Gp Parco Alpi Apuane di Castelnuovo Garfagnana, aperto dalla buona prestazione di Rocco Pezzuto a Verona in occasione de La 10 di Bardolino.
Poi, a Marina di Massa (Massa), alla Apuania nessuno resta indietro, ottimi riscontri sulla distanza dei 10 chilometri: Elisa Cosini chiude al quarto posto assoluto, Alessio Cantoni conquista il quinto, affiancati dalle buone prove di Mazzino Martinelli, Giampaolo Filauro e Andrea Lorenzini. Nella mezza maratona arriva invece una splendida vittoria assoluta per Gabriele Benedetti, supportata dai positivi piazzamenti di Enrico Manfredini (quinto assoluto) e Nicola Cappelli (ottavo assoluto).
A Pescaglia (Lucca), al Piglione Trail, buone risposte da Mattia Biondi, Francesco Danti, Simone Carlini, Gabriele Battelli, Raffaele Zamberoni e Paolo Croci.
A Roma, alla La mezza di Roma, brilla Nicolò Bedini, autore di un’ottima prova terminata al settimo posto assoluto con il tempo di 1h03’10”. Insieme a lui, buone prestazioni per Luca Tocco, Jacopo Basteri e Ludovica Trivella.
A Biella, nella locale gara sui 10 chilometri, conquistano la scena Roberto Di Pasquali con un terzo assoluto e Michelangelo Fanani con un secondo di categoria. Bene anche Matteo Cirelli.
A Parma, alla Parma Marathon, arriva la vittoria di categoria per Francesco Luparini, che firma il tempo di 2h55’49”.
A La Spezia, alla 10 km dei Borghi, si mettono in evidenza Francesco Gianni (ottavo assoluto), Mazzino Martinelli e Luciano Bianchi.
A Montelupo Fiorentino (Firenze), alla Stramontelupo, Filippo Marabotti conquista il secondo posto di categoria, seguito dalle buone prove di Luca Giannoni e Andrea Orsi.
A Napoli, in occasione della Naples Marathon, bella prestazione per Simone Cimboli sulla distanza regina della maratona, mentre sulla mezza maratona si distinguono Martina Guidotti e Claudio Landucci.
A Quarrata (Pistoia), infine, al Trofeo 5 Frantoi, splendido secondo posto assoluto per Giada Abbattantuono e buona prova per Gianfranco De Santis.