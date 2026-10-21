Fate, streghe e folletti: la Garfagnana si racconta al Museo dell’immaginario folklorico

Fate, streghe e folletti nei racconti meno conosciuti della Garfagnana. Saranno le figure della tradizione orale le protagoniste dell’incontro in programma domenica (25 ottobre) alle 16 al Museo italiano dell’immaginario folklorico, a San Michele, nel comune di Piazza al Serchio. L’appuntamento, rivolto ad adulti e bambini, fa parte della nuova iniziativa culturale Pagine di casa nostra.

Al centro del pomeriggio la presentazione del libro di Paolo Fantozzi, O fantasima, fantasima che di notte vai… Fate streghe e folletti nei racconti orali della Garfagnana. Ad accompagnare le storie saranno le illustrazioni di Silvia Talassi, esposte per l’occasione, e gli schizzi che l’artista realizzerà dal vivo.

Pubblicato nel luglio 2026 da Tralerighe libri nella collana Documenti di tradizione orale, il volume è curato dal Museo e raccoglie testimonianze conservate nel suo archivio, selezionate tra quelle meno note ai lettori contemporanei. Ne emerge un viaggio nell’immaginario della gente di montagna, dei pastori e dei cavatori di marmo, attraverso racconti in cui il fantastico si intreccia con la vita delle comunità.

Il linguaggio è stato rivisto per rendere più scorrevole la lettura, conservando però il ritmo e le espressioni della narrazione orale. Le storie restituiscono così anche il contesto sociale e culturale di un territorio che negli ultimi decenni ha attraversato profonde trasformazioni.

Con Pagine di casa nostra, il Museo propone una serie di incontri domenicali dedicati ai libri e alle realtà del territorio. L’obiettivo è valorizzare le tradizioni e l’immaginario folklorico, aprendo al tempo stesso uno spazio di confronto con gli abitanti: un’occasione per raccogliere memorie e testimonianze, ma anche proposte e progetti per il futuro dei luoghi.