Quando la diversità si fa spettacolo: sul palco del Teatro Alfieri va in scena ‘Creature e Meraviglia’

Domenica (25 ottobre) alle 17 teatro, musica e danza in uno spettacolo che vedrà protagonisti giovani con e senza disabilità

Il palcoscenico diventa un luogo in cui ciascuno trova il proprio spazio ed è riconosciuto per ciò che sa esprimere. Accade quando la musica dà voce alle emozioni, il teatro racconta ciò che spesso resta nascosto e la danza trasforma i gesti in bellezza. È lo spirito di Creature e Meraviglia, lo spettacolo dal vivo a ingresso libero che domenica (25 ottobre), alle 17, porterà al Teatro Alfieri di Castelnuovo di Garfagnana giovani con e senza disabilità, protagonisti alla pari di un’esperienza artistica condivisa.

Per molti di loro sarà la prima volta su un palcoscenico così importante, davanti a un pubblico numeroso: un’occasione per condividere emozioni, mostrare talenti e far conoscere capacità che spesso non trovano spazio per emergere. La rappresentazione conclude il progetto Anche noi per esempio, sostenuto nell’ambito del Bando Spettacolo dal vivo 2026 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che supporta iniziative culturali e artistiche nell’ottica della loro valorizzazione, divulgazione e fruizione a favore della comunità del territorio e del benessere individuale e sociale.

Ispirato al messaggio di San Francesco d’Assisi, di cui nel 2026 ricorre l’ottocentesimo anniversario della morte, lo spettacolo richiama i valori della semplicità, dell’amore per il creato e dell’attenzione verso gli ultimi. Un invito a rispettare ogni forma di vita, prendersi cura della natura e costruire una comunità in cui nessuno venga lasciato indietro. Lo spettacolo è organizzato da La Foresta dei Sogni Aps e dalla Misericordia di Castelnuovo di Garfagnana, che da oltre tre anni collaborano nella realizzazione di laboratori artistici inclusivi aperti a giovani con disabilità. I percorsi coinvolgono la scuola di musica Jam Academy di Fornaci di Barga, l’attore Alessandro Bertolucci, con l’inserimento della scuola di danza Armonia del Movimento di Castelnuovo di Garfagnana.