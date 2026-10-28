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Prevenzione in montagna, finanziati tre progetti del Comune di Castiglione di Garfagnana
Contributo complessivo di oltre 314mila euro per tre distinti interventi sulla viabilità forestale e rurale
Finanziati tre progetti del Comune di Castiglione di Garfagnana, per un importo totale che supera 314mila euro con risorse regionali destinate alla tutela del territorio ed alla prevenzione del rischio idrogeologico.
Attraverso il bando di Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni alle foreste – Interventi Preventivi per lo Sviluppo rurale dedicato agli investimenti per la prevenzione del Piano strategico nazionale, il Comune ha ottenuto un contributo complessivo di oltre 314mila euro per tre distinti interventi sulla viabilità forestale e rurale. Il primo finanziamento, di 148.860 euro, riguarda il progetto di miglioramento e adeguamento della viabilità lungo il tratto Casone – Costa le Forbici, con opere finalizzate alla messa in sicurezza dei versanti e al miglioramento dell’accessibilità delle aree boscate.
Il secondo intervento, finanziato con 61.633 euro, interesserà invece la viabilità lungo il percorso Grotti – Calamone, attualmente interessato da fenomeni di degrado e dissesto, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura. Il terzo intervento, finanziato con 104.186 euro, interesserà invece la viabilità lungo il percorso Profecchia-Alpicella delle Radici interessata anch’essa da fenomeni di degrado e dissesto.
Il sindaco Daniele Gaspari non nasconde tutta la sua soddisfazione: “Per la nostra amministrazione questo è un risultato importante perché viene premiato il nostro quotidiano lavoro sulla Montagna. Il nostro Comune presenta un territorio vasto e montano impossibile da tutelare con le sole risorse comunali, questi progetti danno una risposta concreta alle criticità della nostra montagna. Interventi che vanno in due indirizzi: quello di tutela, miglioramento, e prevenzione e quello turistico di un turismo lento. La montagna si valorizza con progetti ed investimenti al fine di aiutare concretamente i nostri cittadini che ancora ci vivono e quotidianamente si impegnano per la salvaguardia delle nostre aree rurali”.