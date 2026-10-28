Prevenzione in montagna, finanziati tre progetti del Comune di Castiglione di Garfagnana

Finanziati tre progetti del Comune di Castiglione di Garfagnana, per un importo totale che supera 314mila euro con risorse regionali destinate alla tutela del territorio ed alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Attraverso il bando di Investimenti per la prevenzione ed il ripristino danni alle foreste – Interventi Preventivi per lo Sviluppo rurale dedicato agli investimenti per la prevenzione del Piano strategico nazionale, il Comune ha ottenuto un contributo complessivo di oltre 314mila euro per tre distinti interventi sulla viabilità forestale e rurale. Il primo finanziamento, di 148.860 euro, riguarda il progetto di miglioramento e adeguamento della viabilità lungo il tratto Casone – Costa le Forbici, con opere finalizzate alla messa in sicurezza dei versanti e al miglioramento dell’accessibilità delle aree boscate.

Il secondo intervento, finanziato con 61.633 euro, interesserà invece la viabilità lungo il percorso Grotti – Calamone, attualmente interessato da fenomeni di degrado e dissesto, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura. Il terzo intervento, finanziato con 104.186 euro, interesserà invece la viabilità lungo il percorso Profecchia-Alpicella delle Radici interessata anch’essa da fenomeni di degrado e dissesto.