Sapori e tradizioni in vetrina per tre weekend: svelata l’edizione 2026 di ‘Garfagnana Terra Unica’

Nei weekend del 7 e 8, 14 e 15 e 21 e 22 novembre protagoniste le eccellenze gastronomiche, agricole, artigianali, turistiche e artistiche della Garfagnana

Non due, bensì tre weekend all’insegna dei sapori e delle tradizioni, per uno straordinario evento capace di riunire tutte le eccellenze – gastronomiche, agricole, artigianali, turistiche e artistiche – locali in un unico contenitore.

È stata presentata questa mattina (29 ottobre) l’edizione 2026 di Garfagnana Terra Unica, il grande evento identitario che, nei fine settimana del 7 e 8, 14 e 15, 21 e 22 novembre, tornerà ad animare la tensostruttura di piazzale Chiappini e il centro storico di Castelnuovo di Garfagnana con numerosi stand, iniziative e mercatini.

La presentazione ha visto la partecipazione della presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani, il sindaco del comune di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi, il presidente dell’associazione Garfagnana Terra Unica, Massimo Turri, l’assessore del comune di Castelnuovo di Garfagnana, Alessandro Pedreschi, e la dirigente scolastica dell’Isi Garfagnana, Mila Berchiolli.

La manifestazione – dedicata alla memoria di Andrea Bertucci, l’Oste della Garfagnana – è organizzata dall’Unione Comuni Garfagnana, dal comune di Castelnuovo di Garfagnana e dall’associazione Garfagnana Terra Unica, costituita dalla collaborazione delle associazioni di volontariato dei 15 comuni della Garfagnana, con l’importante collaborazione degli allievi dell’Isi Garfagnana e dell’Isi Barga che da anni supportano, con impegno, la riuscita della sei giorni di festa.

Quest’anno sono ben 42 le associazioni del territorio che parteciperanno al local street food all’interno della tensostruttura, ognuna proponendo un piatto a base di un prodotto tipico della nostra terra. Confermato anche il trenino turistico, che collegherà piazzale Chiappini al centro storico del capoluogo con corse ogni 20 minuti.

L’Unione Comuni Garfagnana sarà presente con il proprio stand nella tensostruttura in piazzale Chiappini, per fornire ai visitatori informazioni sull’offerta turistica, culturale e l’agrobiodiversità di questa terra ricca di colori e sapori. Verranno esposti i volumi della collana editoriale dell’ente, la Banca dell’Identità e della Memoria della Garfagnana, che, con le sue oltre 130 pubblicazioni, si pone come un punto di riferimento per chi vuole studiare, approfondire conoscere il nostro territorio; verrà inoltre curata la consueta mostra dei frutti e semi antichi conservati presso il Centro per la valorizzazione della biodiversità – ex vivaio La Piana – di Camporgiano, di proprietà dell’Unione, che ospita al suo interno la sezione locale della Banca Regionale del Germoplasma, specializzata nella conservazione di specie e varietà (frutticole ed erbacee) della Garfagnana.

Tra le novità nello stand, una specifica sezione dedicata al Servizio Antincendi Boschivi (Aib) che l’Unione Comuni Garfagnana gestisce, in forma associata, per conto di tutti i comuni componenti occupandosi delle operazioni di prevenzione, sorveglianza e spegnimento e la possibilità di conoscere da più vicino il servizio (completamente gratuito) ‘Alert System’ che l’ente mette a disposizione di tutti i cittadini del territorio per essere aggiornati in tempo reale, tramite app, sulle allerte in corso. Quindi verrà allestito, per la prima volta in assoluto, un punto di Protezione Civile Intercomunale dove tutte le associazioni della Garfagnana potranno riconoscersi e trovare un punto di appoggio.

Saranno infine presenti con uno stand l’Ufficio Iat Informazione e Accoglienza Turistica gestito dall’Unione Comuni Garfagnana, il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano e il Parco Regionale delle Alpi Apuane.

Il ricco programma della manifestazione prevede una serie di iniziative tra talk e cooking show dedicati ai prodotti tipici e spettacoli folcloristici. L’inaugurazione è fissata per sabato 7 novembre alle 11, nella tensostruttura, alla presenza delle autorità, degli espositori e dei cittadini. Alla cerimonia inaugurale sarà presente la testimonial di questa edizione, Idea Pieroni, campionessa nazionale di salto in alto; dopo il taglio del nastro, seguirà un corteo istituzionale con i sindaci e le associazioni di tutte le tipologie che hanno aderito alla manifestazione.

L’Unione Comuni Garfagnana promuove sabato 8 novembre un talk sul progetto Gate – La Garfagnana verso la Transizione Ecologica, con i ragazzi del territorio e gli studenti del corso di laurea magistrale in ‘Progettazione e gestione dei sistemi turistici e degli eventi’, organizzato presso la Fondazione Campus di Lucca, che hanno preso parte alla summer school Uomo, natura e biodiversità: la sfida del futuro sostenibile nella Garfagnana della transizione ecologica a Casone di Profecchia e che riporteranno la propria testimonianza diretta. Verranno, per l’occasione, proiettati video riassuntivi di questa bellissima esperienza e di quella, parallela, dei sette giovani discendenti di emigrati garfagnini, provenienti dal Sud America (Argentina e Brasile), selezionati nell’ambito del progetto Volver: le radici toscane come opportunità di sviluppo e di business in Sud America.

Sabato 21 novembre l’Unione Comuni Garfagnana presenterà, invece, il progetto Progettare insieme. Paesaggi Futuriquale evento ‘megafono’ nell’ambito della campagna Un Motivo in più che prevede percorsi di partecipazione per la rigenerazione urbana e territoriale.

Gli allievi dell’Isi Barga si cimenteranno in cooking show e gli alunni dell’Isi Garfagnana saranno in supporto alle varie attività della Comunità del Cibo e dell’Agrobiodiversità della Garfagnana, del vivaio e dell’Ufficio Iat, impegnandosi inoltre alle casse e sul trenino turistico. In piazzale Chiappini l’esposizione zootecnica a cura dell’azienda Bertoncini Giuliano e i giochi da tavolo a cura di Garfaludica (il 7, 14 e 15 novembre). Un ‘wine corner’sarà il punto di ritrovo per tutti gli amanti del buon vino nei giorni 21 e 22 novembre. Chi vuole potrà poi prenotarsi per un giro in elicottero a cura di RotorWork. Previsti laboratori per bambini a cura di Canyonatura Toscana (7, 8 e 21, 22 novembre), Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca (21 e 22 novembre) e Fattoria Didattica Lo Spaventapasseri (7 e 8 novembre).

Nel centro storico i negozi e i ristoranti del capoluogo saranno pronti ad accogliere i visitatori con le loro bontà in questo periodo autunnale che offre particolari colori e sapori nella nostra terra. Saranno inoltre allestiti il mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici e il mercato straordinario del giovedì tutte e tre le domeniche e verranno effettuate visite guidate in Rocca.

“Garfagnana Terra Unica – dichiara la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana, Raffaella Mariani – si conferma la grande vetrina delle eccellenze del nostro territorio. Un appuntamento molto atteso dagli abitanti di questa terra e di forte richiamo anche da fuori i confini provinciali e regionali in quanto permette di concentrare tutto il meglio che la Garfagnana ha da offrire in un unico, grande evento che esalta gli odori, i sapori e i colori del paesaggio autunnale. Una manifestazione che quest’anno si allunga di due giorni, per dare modo a tutte le specialità garfagnine di emergere e di mettersi in mostra, in una promozione a 360 gradi che ha importanti ricadute per le attività locali. L’ente sostiene convintamente questa iniziativa impegnando personale, risorse e mezzi al fine della sua buona riuscita. Mi preme ancora una volta sottolineare il fondamentale ruolo del volontariato che, con il coordinamento dell’Unione Comuni Garfagnana, mettono a disposizione tempo e competenza e rappresentano una colonna portante di questa iniziativa che, oltre a promuovere il territorio, vuole essere anche un momento aggregativo per la nostra comunità. Un ringraziamento speciale ai giovani che dalle scuole di Castelnuovo e Barga contribuiscono alla gestione complessiva dell’iniziativa”.